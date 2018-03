Đông Nhi và Tóc Tiên lao lên sân khấu giành hot girl 19 tuổi

Ngọc Kayla - thành viên của nhóm Mắt Ngọc - khuấy động sân khấu bởi bản "Keep me in love". Cô tự tin khoe vũ đạo. Bốn huấn luyện viên đều quay lại trước giọng hát của Ngọc Kayla. Thu Minh nhận xét: "Em có một nguồn năng lượng tỏa ra khiến mọi người cùng reo hò". Thí sinh quyết định về đội của Đông Nhi.