Đội Noo Phước Thịnh áp đảo vòng trình diễn The Voice

Lam Trường có thể mất hết thí sinh trước chung kết The Voice

Tâp 14 chương trình The Voice - Giọng hát Việt phát sóng tối 19/8. Ngọc Ánh đội Noo Phước Thịnh thể hiện sáng tác mới của Hồ Hoài Anh - Bồ công anh trong gió. Trần Gia Nghi hát Chiếc lá vô tình - bài hát từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Bằng Kiều, Hồng Nhung thể hiện. Minh Ngọc - thí sinh được đánh giá mạnh nhất đội Noo Phước Thịnh - hát Cô ấy là ai?. Đây là ca khúc nằm trong album Tâm 9 của Mỹ Tâm.

* Tiết mục của Gia Nghi

Trần Gia Nghi The Voice - Chiếc lá vô tình

Ba giọng ca của đội Noo Phước Thịnh đều được khen ngợi nhờ chất giọng hay, khả năng làm chủ sân khấu tốt. Thu Phương, Tóc Tiên đặc biệt yêu thích Gia Nghi - giọng ca 18 tuổi đến từ Long Xuyên - bởi phong cách trẻ trung, mới lạ, cách xử lý ca khúc lôi cuốn. Kết quả, Gia Nghi dẫn đầu tỷ lệ bình chọn của khán giả. Ngọc Ánh, Minh Ngọc cũng nằm trong top bốn. Cả ba cô gái đội Noo Phước Thịnh vào thẳng bán kết, giúp anh trở thành huấn luyện viên có đông thí sinh nhất ở hiện tại.

Ngọc Ánh, Gia Nghi, Minh Ngọc (từ trái qua) được cả bốn huấn luyện viên lựa chọn ở vòng giấu mặt.

Thái Bình đội Tóc Tiên thể hiện ca khúc Tìm. Cô ghi điểm nhờ giọng hát khỏe, vũ đạo đẹp mắt. Lưu Hiền Trinh làm mới bản thân với dòng nhạc dân gian hiện đại qua ca khúc Son. Chánh Tín thể hiện bản mashup Sway - Quando quando quando. Ba tiết mục đội Tóc Tiên được khen dàn dựng tốt. Thái Bình, Lưu Hiền Trinh đi tiếp. Chánh Tín vào top nguy hiểm và tạm dừng bước. Anh bị đánh giá là thí sinh an toàn, chưa có sự bứt phá.

Nhờ phong cách trẻ trung, hoạt ngôn, Noo Phước Thịnh thu hút nhiều thí sinh mạnh từ vòng đầu.

Thành Nghiệp đội Thu Phương hát lời Việt ca khúc Someone Like You của Adele. Anh tự đệm đàn piano và hát. Huỳnh Thanh Thảo trình diễn ca khúc Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Cô thể hiện giọng hát ma mị, nhiều màu sắc. Nguyễn Thu Ngân - cô gái Nghệ An từng gây sốt trong vòng giấu mặt - hát Gái Nghệ. Nhạc phẩm mang màu sắc dân ca, đan xen nhiều câu hò mềm mại, đặc trưng của miền Trung. Các tiết mục của đội Thu Phương được nhận xét đa dạng, có tính chuyên môn cao. Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên khen ngợi Thành Nghiệp, Thanh Thảo. Tuy nhiên, hai thí sinh trên phải dừng bước do nhận tỷ lệ bình chọn thấp từ khán giả. Thu Ngân đi tiếp.

Dương Quốc Anh - thí sinh duy nhất của đội Lam Trường - hát Người ta có thương mình đâu, bản hit mới của Trúc Nhân. Noo Phước Thịnh khen Alex Dương bản lĩnh, trưởng thành. Anh vào top 7 thí sinh có tỷ lệ bình chọn cao trong đêm diễn và được đi tiếp. Tập 15 chương trình Giọng hát Việt sẽ phát sóng ngày 26/8.

Hà Thu