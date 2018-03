Đoan Trang làm giám khảo 'Thử thách cùng bước nhảy'

Đoan Trang hát 'Diễm xưa' bằng tiếng Nhật / Top 20 'Bước nhảy' ra mắt ấn tượng sau nhận xét 'thiếu cá tính'

Đoan Trang sẽ làm giám khảo khách mời trong liveshow một "Thử thách cùng bước nhảy 2013". Nữ ca sĩ cho biết, cô theo dõi các thí sinh năm nay và nhận thấy kỹ thuật của họ chuyên nghiệp hơn so với những vũ công năm đầu tiên. Trong top 20 có những người từng hoạt động trong vũ đoàn của cô. Nữ ca sĩ tự hào vì thấy họ ngày càng trưởng thành, tiến bộ.

Ca sĩ Đoan Trang.

"Sôcôla biết hát" cho biết, tiêu chí chấm điểm của cô là dựa vào cảm xúc thí sinh thể hiện trên sân khấu bởi những vũ công đến vòng Chung kết thì hầu như đã sở hữu kỹ thuật chuyên nghiệp. "Tôi không phải vũ công mà là một ca sĩ biểu diễn. Tôi nghĩ việc truyền tải được cảm xúc của người nghệ sĩ đến khán giả là rất quan trọng", Đoan Trang nói.

Nữ ca sĩ sẽ dành một tiết mục gửi tặng khán giả xem truyền hình. Cô nhảy tango đương đại trên nền ca khúc "Tình" của nhạc sĩ văn Phụng.

Với chủ đề "Đi học", các tiết mục trong đêm tranh tài top 20 mang lại không khí trường lớp, tuổi học trò vô tư qua các bài biên đạo của Việt Max - Hà Lê, Đạt Minh, Y Thanh, Giang Châu, Bùi Ngọc Quang, Mai Anh, Khánh Thu - Quang Thịnh, John Huy và Rosie Pollard.



Biên đạo Rosie Pollard đưa khán giả quay trở lại những ngày đầu tiên đi học cùng hai cô cậu học trò ham chơi không muốn đến lớp với phong cách Broadway. Còn biên đạo Y Thanh sẽ tái hiện hình ảnh quen thuộc của đời sinh viên cùng cây đàn guitar trong thể loại jazz ballet.

Top 20 thí sinh luyện tập cho tập đầu tiên của vòng Chung kết "Thử thách cùng bước nhảy 2013".

Việt Max - Hà Lê biên đạo thể loại lyrical hiphop trên nền ca khúc When I were your man kể lại một câu chuyện tình buồn giữa khi một chàng trai quá nhút nhát để mất đi cơ hội thổ lộ tình cảm với người anh yêu thương.

Liveshow đầu tiên 'Thử thách cùng bước nhảy 2013" diễn ra lúc 21h ngày 28/9 trực tiếp trên HTV7.

Tâm Giao