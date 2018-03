Đo khả năng giành quán quân của bốn 'chiến binh' The Face

Mai Ngô nức nở khi bị chất vấn về làn sóng tẩy chay tại The Face / Hồ Ngọc Hà khoe eo trên sàn tập nhảy cùng học trò The Face

Phí Phương Anh

Phí Phương Anh là một trong những thí sinh được đánh giá cao ở đội Hồ Ngọc Hà. Phương Anh sinh năm 1997, mang vẻ đẹp hiện đại, cá tính nhưng vẫn có nét nhẹ nhàng. Trong The Face, cô được đánh giá cao về sự thông minh, chịu khó tiếp thu và không ngừng nỗ lực để tiến bộ hơn từng ngày. Giữa một Lê Hà nhạt nhòa và một Chúng Huyền Thanh phong độ thất thường, trọng trách của Phí Phương Anh trong đội Hà Hồ rất lớn.

Ở thử thách trả lời phỏng vấn báo chí, nếu không có sự thông minh của cô, đội Hồ Ngọc Hà đã không thể chiến thắng. Khi hóa thân ở tập 8, Phí Phương Anh cũng gây bất ngờ khi hoàn thành tốt vai trò, dù cô chưa từng yêu đương và cũng không biết quyến rũ đàn ông là gì.

Huấn luyện viên Lan Khuê đánh giá cao khả năng đi xa của Phí Phương Anh. Cô từng xin Hà Hồ bảo vệ chiến binh này đến phút cuối cùng. Sau khi Lilly Nguyễn bất ngờ bị loại, Phí Phương Anh được xem là "con át chủ bài" của Hà Hồ.

Chúng Huyền Thanh

Huyền Thanh là thí sinh nhỏ tuổi nhất mùa giải năm nay, cũng là người từng được Hoa hậu Phạm Hương dùng vương miện để chiêu dụ trong tập đầu. Thí sinh đội Hà Hồ được đánh giá cao khi giành chiến thắng ở thử thách selfie nhờ sự khéo léo trong việc chọn ánh sáng và góc chụp. Tuy nhiên, càng đi sâu, Huyền Thành càng nhạt nhòa. Cô liên tục bị Hà Hồ nhắc nhở về cân nặng cũng như những phần thi thiếu bứt phá.

Trong tập ba và tập 10, Huyền Thanh hoàn toàn lúng túng, không chủ động được cơ thể khi tạo dáng trong điều kiện treo lơ lửng trên cao hay chạy liên tục. Còn trong thử thách phỏng vấn truyền thông, Huyền Thanh trả lời lạc đề và phải được Hà Hồ nhắc nhở.

Thí sinh sinh năm 1997 cũng là người phải rơi vào vòng nguy hiểm nhiều nhất của The Face. Tuy nhiên, cô đều được huấn luyện viên Phạm Hương cứu vì quan điểm thí sinh còn trẻ, cần tạo cơ hội để đi đường dài. Sau khi Lilly Nguyễn phải ra về, nhiều khán giả đã không đồng tình với quyết định của Hà Hồ bởi cho rằng Lilly xứng đáng ở lại hơn Huyền Thanh.

Mai Ngô

Mai Ngô được đánh giá là một trong những "ngựa chiến" của đội Lan Khuê và cả trong cuộc thi. Ban đầu, cô không được lòng khán giả bởi hình ảnh không tốt trong cuộc thi Asia's Next Top Model. Nhưng trong suốt cuộc thi The Face, Mai Ngô dần cho thấy nhiều nét đẹp trong tính cách, tâm hồn. Sự mạnh mẽ và thẳng thắn tạo nên sự khác biệt cho cô gái sinh năm 1995.

Kinh nghiệm trình diễn và xử lý tình huống cũng là thế mạnh của Mai Ngô so với các đối thủ. Trước khi tham gia The Face, cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như F-Idol 2012, So you think you can dance, Vietnam's Next Top Model 2013, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 hay Asia's Next Top Model 2015. Sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo ba vòng 88-64-101 cm, dù đã giảm cân, hình thể của cô vẫn bị đánh giá là kém hơn so với các đối thủ còn lại, đặc biệt là phần đùi. Vẻ ngoài không được bắt mắt có thể phần nào làm cô bị mất điểm trước các khách hàng. Tuy nhiên, Mai Ngô có lợi thế về sự ủng hộ của khán giả khi được bình chọn cao nhất để quay lại cuộc thi.

Khánh Ngân

Khánh Ngân của đội Phạm Hương sở hữu vẻ ngoài bắt mắt với chiều cao 1,71 m, số đo ba vòng 83-64-90 cm. Khánh Ngân cũng được đánh giá có gương mặt, nụ cười dịu dàng, nữ tính. Cô từng đoạt giải "Người đẹp ảnh" cũng như vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Trong đội của Phạm Hương, người đẹp sinh năm 1994 được đánh giá là một trong những thí sinh chịu khó học hỏi và tiếp thu từ huấn luyện viên. Điều này giúp cô luôn nằm trong vòng an toàn suốt 10 tập của chương trình. Song, Khánh Ngân không tạo cho mình được màu sắc, cá tính khác biệt. Đây có thể là lý do cô dễ bị lẫn với thí sinh Ngọc Loan cùng đội.

Tóc Tiên - giám khảo khách mời của chương trình - từng mong chờ sự bứt phá từ Khánh Ngân nhưng vẫn chưa thấy. Đối với một thương hiệu, việc gương mặt đại diện phải có sự nổi bật và khác biệt là một yếu tố quan trọng. Nếu cải thiện được điểm yếu này, Khánh Ngân có thể tăng khả năng giành vị trí quán quân.

Vân An - Đức Trí