‘Divo’ của Voice Mỹ tỏa sáng trong đêm thi Top 12

Hot boy The Voice Mỹ lại gây sốt ở vòng Live / The Voice Mỹ lộ diện 12 thí sinh xuất sắc

Tối 12/11 (giờ địa phương), đêm thi Live của Top 12 thí sinh xuất sắc The Voice Mỹ mùa thứ ba lên sóng trực tiếp trên kênh NBC. Từ vòng này, quyền lực lớn nhất thuộc về khán giả. Trong 6 tuần thi, khán giả sẽ loại hai thí sinh mỗi tuần, vai trò của bốn huấn luyện viên giờ đây chỉ là tư vấn, tập luyện và đưa ra lời nhận xét cho các học trò. Đây là nét đổi mới so với những mùa trước và làm tăng thêm kịch tính cho chương trình.

Top 12 thí sinh The Voice Mỹ mùa thứ ba trước khi thi đấu trong đêm Live. Ảnh: NBC.

Xuất hiện ở nửa sau chương trình, Trevin Hunte của đội CeeLo Green lại đốt cháy sân khấu The Voice. Chàng trai 18 tuổi được ví như một “divo” mùa này tiếp tục chọn thể hiện một ca khúc từng được danh ca Michael Bolton hát rất thành công là When A Man Loves A Woman. Trevin mang đến những khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc và chạm tới những nốt cao, những đoạn ngân dài một cách dễ dàng.

* Clip: Trevin Hunte thăng hoa với "When A Man Loves A Woman"

Phần thi của Trevin Hunte nhận tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả kể cả khi bốn huấn luyện viên bắt đầu nhận xét. Adam Levine ví giọng hát của Trevin như một “món quà của Chúa”. Christina ghen tỵ với CeeLo vì có một thí sinh tuyệt vời như vậy trong đội. CeeLo Green dành tặng nhiều lời khen tặng cho học trò và còn nói rằng anh không thể hát được như Trevin.

Từ vòng Giấu mặt tới vòng Live, chàng trai 18 tuổi này đều chọn những ca khúc tầm cỡ diva – divo như Listen (Beyonce), Against All Odds (Phil Collins) hay How Am I Supposed to Live Without You (Michael Bolton) và thậm chí còn chọn tông cao hơn cả bản gốc để phát huy hết chất giọng đẹp của mình. Với phong độ ổn định qua mỗi tuần thi, Trevin Hunte vẫn đang là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch mùa này.

* Clip: Sylvia Yacoub hát "My Heart Will Go On"

Một phần trình diễn cũng gây chú ý trong đêm thi Top 12 là của Sylvia Yacoub – cô gái người Ai Cập đến từ đội Christina Aguilera. Sylvia chọn bản tình ca bất hủ My Heart Will Go On của Celine Dion để thi trong tập này. Ở những nốt đầu, cô gái 19 tuổi có phần run nhưng càng về cuối, Sylvia càng sung sức hơn và cháy hết mình. Trong cả ba mùa, Sylvia là bản sao giống Christina nhất. Qua mỗi vòng thi, cách nhấn nhá, gằn giọng và lên cao của cô gái gốc Ai Cập mỗi lúc một giống huấn luyện viên của mình.

Dez Duron, hot boy của The Voice Mỹ mùa này, tiếp tục khiến fan nữ chao đảo khi thể hiện ca khúc lãng mạn Can’t Take My Eyes off You (xem video). Cách phối khí Soul/ Jazz khiến bài hát này giảm đi sự nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng Dez vẫn biết cách làm sao để đám đông phải phát cuồng. Anh di chuyển liên tục xuống phía khán giả, nắm tay từng người và không ngừng nở nụ cười quyến rũ. Adam Levine nhận xét đây là phần trình diễn tốt nhất của Dez từ đầu mùa đến giờ và khen ngợi chàng hot boy đã chọn được phong cách phù hợp nhất với mình.

Dez Duron khiến fan nữ ngất ngây với "Can't Take My Eyes off You". Ảnh: NBC.

Amanda Brown – “tắc kè hoa” của mùa này – tiếp tục thử nghiệm sang thể loại nhạc Electro House với ca khúc Spectrum (xem video). Xuất hiện trên bục sân khấu trong bộ váy dạ hội, Amanda trông như một diva từ giọng hát tới phong cách. Tuy nhiên, dường như Spectrum không phải là một ca khúc thích hợp để thi đấu trên sân khấu. Giọng Amanda vẫn tốt nhưng tiết mục đêm thi này của cô lại thiếu những điểm nhấn, những đoạn “ép phê” như các đêm trước.

Phần trình diễn tốt nhất trong đội Adam trong đêm thi Top 12 thuộc về thí sinh có chất giọng khàn – Bryan Keith. Chọn ca khúc Back to Black của Amy Winehouse, Bryan thực sự khuấy động cả sân khấu bằng giọng hát đầy mê hoặc của mình (xem video). Back to Black cũng giúp cho anh có những đoạn phiêu đầy cảm xúc mà vẫn không bị ảnh hưởng bởi bản gốc của nữ ca sĩ bạc mệnh nước Anh.

Adriana Lousie – cô bồi bàn xinh đẹp của đội Christina – cũng có phần trình diễn tốt hơn đêm thi trước. Với ca khúc Good Girl của Carrie Underwood, Adriana đã lấy lại được phong độ như ở vòng Giấu mặt (khi thể hiện Domino của Jessie J, cả bốn huấn luyện viên đã phải xoay ghế lại giành giật cô). Những đoạn lên cao của cô đã bớt phô hơn các đêm trước. Adriana xuất hiện trên sân khấu lần này với chiếc váy ngắn lấp lánh đầy quyến rũ, khoe đôi chân dài miên man và phong cách gợi cảm khiến Adam Levine phải bối rối (xem video).

Cô bồi bàn xinh đẹp Adriana Louise làm chủ sân khấu bằng sự tự tin và vũ đạo gợi cảm. Ảnh: NBC.

Cody Belew của đội CeeLo Green cũng tiếp tục có một lựa chọn thông minh với Simply The Best (xem video) của Tina Turner. Ca khúc Pop Rock của thập niên 1980 giúp anh phát huy được những thế mạnh của mình. Tương tự, Nicholas David cũng trung thành với âm nhạc cổ xưa. Thí sinh 43 tuổi này chọn ca khúc The Power of Love (xem video) của Huey Lewis để thể hiện trong đêm thi.

Cassadee Pope – hot girl của đội Blake Shelton – lần này đem theo cả cây guitar lên sân khấu và trình diễn ca khúc Behind Those Hazel Eyes (xem video) của Kelly Clarkson. Cựu thành viên nhóm Hey Monday đã thể hiện hết sự mạnh mẽ và cá tính nổi loạn của mình. Ở đoạn cao trào cuối bài hát, cô xử lý khá nuột khiến đám đông phía dưới reo hò cuồng nhiệt. Với một lượng fan không nhỏ, cơ hội đi tiếp vào Top 10 của Cassadee khá lớn.

Hai cô gái nhỏ tuổi nhất của mùa này – Michaela Paige và Melanie Martinez – dường như hơi “yếu” trong đêm thi Top 12. Michaela mở đầu chương trình với ca khúc Blow Me (One Last Kiss) của Pink. Không “chơi” kiểu tóc dựng nhọn hoắt đặc trưng của mình trong các đêm thi trước nữa, Michaela xuất hiện với một phong cách hiền hơn (xem video). Trong khi đó, Melanie Martinez vẫn chưa khéo léo trong việc lựa chọn ca khúc. Cough Syrup (xem video) chưa giúp thí sinh 17 tuổi này phô diễn hết được chất giọng đặc biệt của mình.

"Bộ tứ quyền lực" của The Voice Mỹ giờ không thể quyết định thí sinh nào đi, thí sinh nào ở lại. Quyền lực lớn nhất giờ đây thuộc về khán giả. Ảnh: NBC.

Terry McDermott – rocker người Scotland của đội Blake – kết thúc đêm thi Live với bản Hard Rock cổ từ những năm 1970 có tên More than A Feeling (xem video). Tương tự như những đêm trước, Terry vẫn đem tới một màn trình diễn có sức khuấy động và khiến đám đông phải nhún nhảy theo từng câu hát của anh.

Với chất lượng tương đối đồng đều nhau giữa các phần trình diễn của Top 12, khó có thể đoán được hai thí sinh nào sẽ phải dừng chân trong đêm tiếp theo. Khán giả Mỹ sẽ có gần một ngày để bình chọn cho giọng ca mình yêu thích. Đêm công bố kết quả và danh sách Top 10 sẽ diễn ra vào tối 13/11 (giờ địa phương).

Nguyên Minh