Diễn viên Văn Anh trổ tài múa lân

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh khoe ảnh mặn nồng / Vợ chồng Tú Vi, Văn Anh quấn quýt ở sự kiện

Với màn múa lân Mai hoa thung (cột biểu diễn), Văn Anh giành chiến thắng tập thi ở bảng A, trước dancer Minh Hiền, Á khôi Yến Nhi, ca sĩ Hằng Bing boong.

* Tiết mục múa lân của Văn Anh

Văn Anh trổ tài múa lân

Chồng diễn viên Tú Vi khiến giám khảo Phương Thanh, Kim Lý, Trác Thúy Miêu phấn khích khi anh đội đầu lân thực hiện các bước nhảy uyển chuyển, pha chất mạo hiểm. Từ ghế bình luận viên, diễn viên Kim Lý chạy lên sân khấu ngẫu hứng hóa thành ông địa diễn cùng Văn Anh.

Văn Anh chia sẻ anh dành thời gian một tuần luyện tập cùng các thợ múa lân chuyên nghiệp, thậm chí nhiều lần té, bầm dập chân tay.

"Mỗi lần sau khi tập về, tôi đều có một vết thương mới. Tôi tập cả tuần, ngày nào cũng từ 8h đến 15h, sau đó đi dạy đàn. Buổi tối tranh thủ tập thêm. Vợ tôi - Tú Vi - thấy xót khi nhìn tôi hăng say như vậy", anh nói.

Tập tiếp theo sẽ phát sóng ngày 2/6, là phần trình diễn của thí sinh bảng B gồm thí sinh: Jis, Alex Nguyễn, Tiến Đạt, Trang Moon.

Tôi có thể (I can do that) là game show lần đầu có mặt ở Việt Nam. Chương trình từng phát sóng tại Mỹ, Brazil, Italy, Tây Ban Nha... với thử thách dành cho tám người nổi tiếng mỗi tuần. Tổng giá trị giải thưởng khoảng 900 triệu đồng, trong đó giải dành cho quán quân trị giá 300 triệu đồng.

Tâm Giao