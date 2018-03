Diễm My 9x gọi Trấn Thành là 'người hay bị dập trên mạng'

Diễm My 9x (phải) tham gia buổi ra mắt show truyền hình thực tế mới. Trong một tiểu phẩm minh họa ở sự kiện, cô diễn cùng nghệ sĩ Trung Dân (trái). Diễn viên vào vai công chúa bị cận thần của lãnh chúa Takeshi bắt cóc. Khi Trung Dân giới thiệu vai lãnh chúa do Trấn Thành đóng, người đẹp đùa Trấn Thành là người hay bị chỉ trích trên mạng. Diễn viên hài vắng mặt do lịch làm việc.