Đêm gala 'Gặp gỡ top 20 Thử thách cùng bước nhảy'

Thực hiện được mục tiêu đầu tiên của Yo!list mang tên “Lọt vào top 20”, các thí sinh vào vòng chung kết với tinh thần hứng khởi và nhiệt huyết. Con đường đến với vòng chung kết “Thử thách cùng bước nhảy” không dễ. Do đó, quyết tâm và nỗ lực của các thí sinh khi lọt vào top 20 lại càng mãnh liệt hơn.

Vũ công top 20 nếm trọn từng khoảnh khắc trên sân khấu trong đêm “Gặp gỡ Top 20”.

Đêm thi đầu tiên không loại thí sinh nào, nhưng không vì vậy mà các bạn trẻ chủ quan hay tỏ ra hời hợt trong phần trình diễn, bởi đối với từng thí sinh, những từ ngữ như “để lần sau đi”, “chờ đợi” không hề có trong từ điển. Mỗi lần hòa theo nhịp điệu của bài nhảy, thí sinh “Thử thách cùng bước nhảy” đều sống hết mình và nếm trọn từng khoảnh khắc dù là ở sân khấu hay chỉ trên sàn tập.

Thái Sơn bên Yo!List của mình.

Để vượt qua vòng chung kết còn nhiều khó khăn và thử thách sắp tới, ngoài tài năng và sự khổ luỵên, 20 bạn trẻ cũng đã kịp lập riêng cho mình một list những mục tiêu cần chinh phục trong thời gian tới. Thí sinh Thái Sơn tâm sự: “Mỗi lần mệt mỏi vì áp lực, căng thẳng, thậm chí có chút nản chí, chỉ cần nhìn vào những việc phải làm mà bản thân đã tự đặt ra trong Yo!list, em lại thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn để đạt được mục tiêu đó. Khó khăn là để vượt qua, chứ không phải để đầu hàng”.

Với Thái Sơn, một số gạch đầu dòng trong cuộc thi đã được thực hiện trọn vẹn: lọt vào top 20; trình diễn thành công bài thi 1’30” đầu tiên; dù luyện tập hay thi đấu thật cũng phải nhảy múa bằng 100% sức mình; không cãi nhau với bất kỳ bạn nhảy nào; hạn chế số lần phải thi 30” dưới con số 3. Ngoài Thái Sơn, các thí sinh khác cũng đang đánh những dấu tick hoàn thành vào list của mình.

Với đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng, thông qua “Thử thách cùng bước nhảy”, các bạn cũng đang truyền cảm hứng đến những người xem về một tinh thần sống không chần chừ, không chờ đợi, luôn hết mình và nếm trọn từng khoảnh khắc của tuổi trẻ.

Đêm chung kết tiếp theo của “Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance” mùa thứ hai được phát sóng vào 21h thứ 7 ngày 28/9 trên các kênh HTV7, Giải trí TV, HN1, CVTV1, DRT và 22h trên YanTV. Đêm công bố kết quả cũng được truyền hình trực tiếp trên 6 kênh HTV7, Giải trí TV, HN1, CVTV1, DRT, YanTV vào 21h chủ nhật ngày hôm sau. Website: www.soyouthinkyoucandance.vn

Phương Thảo