Đêm chung kết ‘rực lửa’ của The Voice Mỹ

3 gương mặt xuất sắc của The Voice Mỹ / Voice Mỹ tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát trường học

Sau hơn ba tháng lên sóng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả không chỉ ở Mỹ mà cả trên thế giới, đêm chung kết The Voice Mỹ mùa thứ diễn ra vào tối 17/12 (giờ địa phương). Ba thí sinh cuối cùng là Nicholas David (đội CeeLo), Cassade Pope và Terry McDermott (đội Blake) cùng cạnh tranh ngôi vị quán quân năm nay. Mỗi người phải thể hiện ba tiết mục gồm một bản song ca với huấn luyện viên, một bài solo và hát lại một ca khúc mình từng thi trong những đêm trước.

4 huấn luyện viên cùng Top 20 mùa thứ ba và hai MC hát "Hallelujah" tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng trong trường tiểu học Sandy Hook. Ảnh: NBC.

Mở đầu đêm chung kết, The Voice Mỹ dành hơn 2 phút để tưởng nhớ 27 nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng ở trường tiểu học Sandy Hook (bang Connecticut, Mỹ) cuối tuần trước. Bốn huấn luyện viên cùng Top 20 thí sinh và hai MC cùng đứng trên sân khấu được thắp sáng bằng ánh nến, mỗi người cầm trên tay một tấm bảng tên của từng nạn nhân và hòa giọng trong bản thánh ca kinh điển Hallelujah (xem video). Đây là khoảnh khắc gây xúc động nhất trong đêm chung kết.

“Ông già 31 tuổi” Nicholas David là người thi đầu tiên với tiết mục solo kết hợp hai ca khúc Great Balls of Fire và Fire (xem video). Thí sinh đội CeeLo Green ngồi biểu diễn bên cây đàn Piano rực cháy. Giai điệu vui nhộn và sôi động của hai ca khúc này khiến khán giả trong trường quay đứng ngồi không yên. Nicholas cũng thể hiện khả năng vũ đạo khá hài hước và thoải mái. Ở phần thi hát lại một ca khúc từng biểu diễn các đêm trước, Nicholas chọn Lean on Me (xem video) trong đêm thi Top 10. Anh trở lại với phong cách cổ điển quen thuộc. Lần này hỗ trợ cho “ông già 31 tuổi” còn có một dàn đồng ca hùng hậu phía sau.

Một trong ba thí sinh (từ trái qua) - Terry McDermott, Cassadee Pope và Nicholas David - sẽ đăng quang ngôi quán quân The Voice mùa thứ ba vào tối mai. Ảnh: NBC.

Play That Funky Music (xem video) là bản Funk Rock sôi động mà Nicholas David và CeeLo Green cùng thể hiện trên sân khấu đêm chung kết. Tuy nhiên, trong phần thi này thì huấn luyện viên lại nổi bật hơn thí sinh bởi đây là phong cách nhạc của CeeLo. Anh còn đem theo cả một CeeLo “nhí” trên sân khấu khiến Nicholas David càng trở nên nhạt nhòa hơn.

Cassadee Pope chọn bản nhạc dịu dàng Over You (xem video), ca khúc cô từng biểu diễn trong đêm thi Top 10 và lọt vào Hot 100 Billboard, trong phần thi hát lại. Cảm xúc của hot girl đội Blake tiếp tục tuôn trào khi thể hiện bài hát này. Tới phần thi hát cùng huấn luyện viên, Cassadee và Blake khuấy động sân khấu với ca khúc Steve McQueen (xem video) của Sheryl Crow. So với CeeLo thì Blake hỗ trợ cho thí sinh tốt hơn. Anh chỉ chơi guitar và hát đệm để tạo giúp cô học trò cưng tỏa sáng.

Phần thi cuối cùng của Cassadee Pope là ca khúc Cry (xem video) của diva nhạc đồng quê Faith Hill. Sân khấu biến thành một khu vườn khổng lồ còn nữ ca sĩ xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội và đem tới những cảm xúc ngọt ngào cho người nghe. Chỉ vài giờ sau khi kết thúc đêm chung kết, phiên bản studio của Cry do Cassadee thể hiện đã có số lượt download chóng mặt trên iTunes. Với ba tiết mục đồng đều về chất lượng trong đêm thi cuối, hot girl đội Blake đang là người nhiều khả năng giành quán quân nhất.

Adam Levine đội tóc giả, cởi trần khoe hình xăm khi chơi guitar đệm cho Terry McDermott trong ca khúc "Dude (Looks Like A Lady)". Ảnh: NBC.

Phần thi gây nhiều bất ngờ nhất trong đêm chung kết là màn song ca Dude (Looks Like A Lady) của Terry McDermott hát cùng huấn luyện viên Blake Shelton. Blake tiếp tục hát phụ họa làm nền để thí sinh của mình tỏa sáng. Màn biểu diễn này gây bất ngờ bởi sự hỗ trợ của huấn luyện viên Adam Levine. Thủ lĩnh nhóm Maroon 5 cởi trần khoe hình xăm, đội tóc giả và chơi guitar trong đoạn cuối bài hát, đem tới sự phấn khích cao độ cho khán giả (xem video).

Trong phần thi solo, Terry chọn ca khúc Broken Wings (xem video) của nhóm Mr. Mister ra đời từ năm 1985 để thể hiện. Phần mở đầu không được tốt nhưng sau đó, rocker người Scotland nhanh chóng kiểm soát được giọng hát của mình. Tuy nhiên, đây không phải là một lựa chọn thích hợp với anh trong đêm chung kết. Màn trình diễn tốt nhất của Terry lần này lại là ca khúc hát lại từ đêm thi Top 6 – I Want to Know What Love is (xem video).

Khán giả Mỹ có 12 tiếng để chọn ra thí sinh giành ngôi vị quán quân The Voice Mỹ mùa thứ ba. Đêm công bố kết quả diễn ra vào tối 18/12 (giờ địa phương – tức sáng 19/12 giờ Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp trên kênh NBC. Ngoài kết quả, tập cuối cùng của The Voice mùa này còn đem tới cho khán giả một “bữa tiệc âm nhạc” thịnh soạn với sự tham gia của các khách mời Rihanna, Kelly Clarkson, Bruno Mars, nhóm The Killers và những thí sinh cũ.

Nguyên Minh