Đàm Vĩnh Hưng bảo bọc cháu gái Thái Châu

Cháu gái trách Thái Châu vô tâm, cảm ơn Mr. Đàm trả cát-xê 1 tỷ / Cháu ruột Thái Châu khóc kể về thời trẻ ăn chơi

Trong tập ba chương trình Tình Bolero hoan ca, phát sóng tối 6/3, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong đoạn video ngắn để kể về quan hệ thân thiết của anh với cháu gái danh ca Thái Châu - ca sĩ Hà My.

"Tôi muốn giúp đỡ Hà My có thêm cơ hội đi hát. Điều này hoàn toàn là tự nguyện, xuất phát từ sự yêu quý của tôi dành cho tiếng hát của cô ấy. Tôi cũng mong Hà My sẽ không tự ti, xấu hổ vì những chuyện đã qua mà hãy tận dụng cơ hội cuối cùng này để tỏa sáng", anh cho biết.

* Video: Đàm Vĩnh Hưng hứa giúp đỡ ca sĩ Hà My

Trước đó, trong tập hai Tình Bolero hoan ca, ca sĩ Hà My chia sẻ cô mang ơn Đàm Vĩnh Hưng vì anh từng trả thù lao một tỷ đồng để cô có cơ hội đi hát trong show của anh ở Mỹ. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, nữ ca sĩ đã trang trải được cuộc sống, có được mái nhà cho mẹ già và con gái nhỏ.

Dù Hà My bày tỏ lòng biết ơn, Đàm Vĩnh Hưng không nhận công giúp đỡ. Anh kể năm 2005, thấy Hà My là một ca sĩ trẻ có nhiều khả năng, giọng hát ngọt ngào, đủ tầm để có vị trí xứng đáng trong lòng khán giả, anh đã giới thiệu cô đi Mỹ lưu diễn. Sau một thời gian, Hà My tích góp được và mua căn nhà.

Mr. Đàm chia sẻ khi Hà My đang là ca sĩ nổi tiếng, anh mới hát lót trong nghề. Anh nhận xét thời đó, giọng hát Hà My chỉ xếp sau tiếng hát ngọt ngào, trau chuốt của Hương Lan ở hải ngoại. Nói về quá khứ vấp ngã của ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng tuổi trẻ ai cũng có những sai lầm và không phải vì những điều đó mà anh giận cô.

Trong chương trình phát sóng tối 6/3, Hà My chọn ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng để hồi tưởng về mối tình đầu của cô.

Tiết mục gây ấn tượng ở tuần thi thuộc về Yến Xuân. Cô khiến cho giám khảo và khán giả "sởn da gà" với sáng tác Kiếp đam mê của cố nhạc sĩ, ca sĩ Duy Quang - cũng là chồng cũ của cô. Khi hát, Yến Xuân đã khóc khi nhớ lại kỷ niệm của cả hai.

* Video: Yến Xuân hát "Kiếp đam mê"

Với màn biểu diễn thành công, vợ cũ của cố nhạc sĩ Duy Quang nhận được số điểm cao nhất. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh và ca sĩ Hà My cùng nhận được số điểm 29 - số điểm thấp nhất lần này.

Tập bốn chương trình sẽ phát sóng ngày 13/3.

Tâm Giao