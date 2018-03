Đại diện Việt Nam và Indonesia cãi nhau nảy lửa tại Asia's Next Top Model

Minh Tú lại ngất xỉu ở Asia's Next Top Model / Đại diện Việt Nam bị chấn chỉnh thái độ ở Asia's Next Top Model

Đại diện Việt Nam lớn tiếng quát nạt thí sinh Indonesia ở Asia's Next Top Model

Tập 4 Asia's Next Top Model 2017 phát sóng tối 26/4 mang đến thử thách để mặt mộc chụp ảnh selfie và chụp hình với chủ đề "Model on the move" (Siêu mẫu chuyển động).

Minh Tú (thứ hai từ trái sang) và Clara cãi nhau.

Gây chú ý trong tập này là màn cãi nhau gay gắt của Minh Tú và Clara ở ngôi nhà chung. Đại diện Việt Nam tỏ ra khó chịu với việc thí sinh của Indonesia liên tục làm ồn trong khi cô muốn đi ngủ sớm vì sức khỏe không tốt. Minh Tú phàn nàn Clara thường xuyên nói chuyện ầm ĩ tới tận khuya khiến thí sinh này tức giận. Trong cơn nóng, Minh Tú hét vào mặt Clara: "Đồ khốn", Clara đáp lại: "Đồ bẩn thỉu".

Bên cạnh màn cãi cọ, Minh Tú gây chú ý khi vươn lên vị trí dẫn đầu trong tập này. Ở thử thách chụp hình với bối cảnh trên xe bus "Model on the move", các thí sinh chia theo từng nhóm để thể hiện tài năng. Thí sinh Việt Nam bắt cặp với Cindy và Alicia. Giám khảo Yu Tsai trêu rằng Minh Tú đừng ngất nữa. Phần thi của họ diễn ra khá trôi chảy và ăn ý.

Ở buổi đánh giá và loại thí sinh, Minh Tú được cả ba giám khảo hết lời khen ngợi. Họ cho rằng vẻ sắc sảo, quyến rũ của cô lấn át hai thí sinh còn lại. Chân dài nhận được ba điểm 10 và giành chiến thắng ở tập này.

* Bức ảnh đẹp nhất tuần của Minh Tú

Đại diện Việt Nam gọi đối thủ Indonesia là 'đồ khốn'

Layla (Singapore) bị loại vì tiếp tục thể hiện sự bối rối, yếu kém khi chụp hình, kéo cả nhóm đi xuống. Giám khảo nhận xét bức ảnh của cô giống như đàn gà con mổ vào nhau.

Ý Ly