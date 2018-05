Cụ bà 68 tuổi hát rock máu lửa tại 'Britain's Got Talent'

Hai bố con khiến giám khảo Britain’s Got Talent bật khóc / Quốc Cơ, Quốc Nghiệp xiếc chồng đầu gây kinh ngạc ở Britain's Got Talent

Vòng tuyển chọn của Britain's Got Talent đang được phát sóng hàng tuần trên kênh iTV của Anh. Ngày 2/5, thí sinh cao tuổi Jenny Darren gây chú ý. Bước ra sân khấu, bà buộc tóc rối, mặc váy thùng thình và giới thiệu về bản thân. Bà chia sẻ mong muốn giành chiến thắng Britain's Got Talent. Sau màn giới thiệu, Jenny Darren bất ngờ cởi trang phục bên ngoài, để lộ bộ váy bó và đôi bốt màu đen. Bà cũng tháo tung tóc để lắc lư theo điệu nhạc rock của Highway to Hell. Bốn giám khảo Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon và David Walliams cùng khán giả bất ngờ trước giọng hát đầy nội lực và độ máu lửa khi biểu diễn của Jenny Darren.

Cụ bà 68 tuổi hát rock gây sốc 'Britain's Got Talent'

Theo Metal Injection, Jenny Darren là ca sĩ chuyên nghiệp, từng tham gia ban nhạc Stoney End năm 1977 và phát hành album Queen of Fools. Bà cũng nổi tiếng với ca khúc Heartbreaker. Hiện nay, Jenny là thành viên của ban nhạc Jenny Darren and the Ladykillers.

Jenny Darren thay đổi hình ảnh trên sân khấu. Ảnh: iTV.

Britain’s Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Anh, bắt đầu phát sóng từ năm 2007. Chương trình năm nay lên sóng tại Anh từ ngày 14/4 và đang bước sang tuần thứ tư của vòng tuyển chọn. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp của Việt Nam có màn biểu diễn xiếc chồng đầu gây kinh ngạc ở chương trình này.

Minh Anh