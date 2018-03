Cô nàng mũm mĩm của The Voice Mỹ suýt bị loại

Adam Levine, Usher trổ tài huấn luyện ở vòng Live / Thí sinh bị Adam Levine loại tỏa sáng ở vòng Live

Tối 8/5 (giờ địa phương), đêm công bố kết quả The Live Playoffs với 16 thí sinh bốn đội được truyền hình trực tiếp trên kênh NBC. Sau hai đêm diễn đầu tiên của vòng Live, khán giả Mỹ quyết định hai thí sinh ở từng đội đi tiếp vào Top 12, huấn luyện viên có quyền “cứu” một trong hai người còn lại có thể bước tiếp.

Sarah Simmons suýt bị loại nếu không được Adam Levine "cứu". Ảnh: NBC.

Adam Levine sở hữu đội hình mạnh nhất The Voice Mỹ mùa thứ tư nên kết quả của đội anh được công bố cuối cùng. Với tiếng tăm có được từ khi đích thân Vua nhạc Pop Michael Jackson mời hát chung trong liveshow cuối cùng (nhưng đã không thể diễn ra khi Michael qua đời đột ngột), Judith Hill đã có một lượng fan từ trước khi tham gia cuộc thi. Với phần thể hiện tốt trong đêm thi The Live Playoffs, cô trở thành người đầu tiên của đội Adam vào Top 12.

Đối thủ mạnh nhất của Judith Hill trong đội – Sarah Simmons – được dự đoán là người thứ hai có số bình chọn cao từ phía khán giả. Nhưng bất ngờ, Amber Carrington – cô gái đang có sự thay đổi chóng mặt cả về giọng hát lẫn phong cách từ vòng Giấu mặt đến vòng Live – lại là người được gọi tên đi tiếp. Sở hữu giọng hát sáng, Amber đang từng bước khẳng định mình là một ứng cử viên sáng giá trong đội của thủ lĩnh nhóm Maroon 5.

Judith Hill (thứ hai từ phải sang) đang là ứng viên số một của ngôi vị quán quân The Voice Mỹ mùa thứ tư. Ảnh: NBC.

Khi lựa chọn thí sinh để “cứu”, không ngạc nhiên khi Sarah Simmons là người được đi tiếp. Sở hữu ngoại hình mũm mĩm và một chất giọng khỏe, cách biểu diễn giản dị nhưng đầy cảm xúc, Sarah là thí sinh mà ba huấn luyện viên còn lại mong muốn có được. Tuy nhiên, dường như cô chưa chinh phục được khán giả Mỹ. Adam quyết định đem tới cơ hội cho Sarah khẳng định bản thân ở Top 12 và loại thí sinh yếu nhất đội – Caroline Glaser (xem video kết quả đội Adam).

Một kết quả bất ngờ nữa nằm ở đội Shakira. Với phần trình diễn “vedette” trong đêm thi trước, Sasha Allen, cô gái từng bị huấn luyện viên cũ Adam chia tay ở vòng Đối đầu, là người đầu tiên được gọi tên. Tuy nhiên, người thứ hai lại là nam thí sinh da màu Kris Thomas chứ không phải nữ thí sinh cá tính Karina Iglesias. Shakira cũng có một quyết định bất ngờ khi giữ lại chàng trai trẻ Garrett Gardner và chia tay với Karina. Nữ ca sĩ người Colombia cho rằng Garrett còn trẻ và có nhiều tiềm năng hơn (xem video kết quả đội Shakira).

Kết quả đội Usher dễ dàng dự đoán trước được. Nữ thí sinh có phong cách nổi loạn, Michelle Chamuel, và chàng trai da màu Vedo được vào Top 12 nhờ bình chọn của khán giả. Usher đưa hot boy Josiah Hawley đi tiếp vì anh có khả năng thu hút hơn nữ thí sinh gốc Latin, Cáthia. Trong đêm thi The Live Playoffs, Usher đã lựa chọn một ca khúc không hợp với Cáthia – I Have Nothing – và khiến cô trình diễn không tốt (xem video kết quả đội Usher).

CeeLo Green trở lại sân khấu The Voice Mỹ và hát "Only You". Ảnh: NBC.

Đội Blake Shelton cũng không gây ngạc nhiên khi hai thí sinh nữ, Holly Tucker và Danielle Bradbery, nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả. Dường như Blake muốn tạo sự khác biệt khi giữ lại anh em The Swon Brothers và chia tay với Justin Rivers. The Swon Brothers là cặp song ca đầu tiên ở các phiên bản The Voice vào sâu được tới Top 12 (xem video kết quả đội Blake).

Ngoài việc công bố kết quả, The Voice Mỹ tập này còn có các phần biểu diễn đặc biệt đến từ thí sinh và các khách mời. Tuy nhiên, có vẻ như thí sinh của mùa thứ tư khó “bắt nhịp” với nhau hơn thí sinh mùa thứ ba khi hát chung. Hai tiết mục Hall of Fame (xem video) của thí sinh đội Shakira – Blake hay Don’t Worry Child (xem video) của đội Usher – Adam đều khá “loạn” và không gây được ấn tượng.

Sự xuất hiện trở lại của huấn luyện viên ba mùa trước, CeeLo Green, trong màn song ca cùng á quân mùa thứ hai, Juliet Simms, trong ca khúc Only You (xem video) là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm công bố kết quả The Live Playoffs. CeeLo Green cũng đã nhận lời về lại “ghế nóng” của The Voice Mỹ trong mùa thứ năm, diễn ra vào cuối năm nay.

Tuần sau, 12 thí sinh xuất sắc của The Voice Mỹ mùa thứ tư sẽ bước vào vòng thi mới. Từ tuần này, các huấn luyện viên đã hết quyền quyết định thí sinh nào đi tiếp, thí sinh nào dừng lại mà chỉ còn có thể đưa ra góp ý. Khán giả Mỹ sẽ loại hai thí sinh bất kỳ trong mỗi tuần. Đêm chung kết sẽ chỉ còn 3 thí sinh.

Nguyên Minh