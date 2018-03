'Cô gái xấu xí' khiến khán giả sững sờ với hit của Celine Dion

Tập đầu tiên của Nhân tố bí ẩn - phiên bản Việt của chương trình X-Factor - phát sóng tập đầu tiên vào tối 30/3. Ở vòng "Hội ngộ", tập thi mở màn để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong đó, màn thi của Huyền Minh là một trong những tiết mục ấn tượng nhất.

Nữ thí sinh xuất hiện trên sân khấu với dáng điệu khá rụt rè với chiếc mặt nạ che gần kín khuôn mặt khiến khán giả và giám khảo đều tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra với cô. Huyền Minh tâm sự, cô bị tai nạn khi đang làm việc khiến mặt có nhiều sẹo. Thích nghe nhạc, hát theo bản năng và thậm chí tranh thủ tập hát khi đang trong toilet, Huyền Minh vẫn trình diễn ca khúc "It’s All Coming Back To Me Now" - bản nhạc gắn liền với diva Celine Dion - với tất cả cảm xúc và nội lực của bản thân (xem video).