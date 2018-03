Cô gái Philippines ngượng ngùng trước ánh mắt của Trọng Hiếu

Thu Minh diện váy kim sa ôm dáng / Thu Minh nổi giận khi thí sinh Vietnam Idol quên lời bài hát

Janice Phương và Trọng Hiếu trình diễn ca khúc Could I have this kiss forever. Họ biểu diễn đầy cảm xúc trong từng lời hát, có những bước di chuyển nhịp nhàng trên sân khấu. "Đôi tình nhân" khiến Thu Minh và Bằng Kiều bật khỏi ghế "nóng" để nhún nhảy.

Cô gái Philippines ngượng ngùng trước ánh mắt tình tứ của Trọng Hiếu

Thu Minh tinh ý nhận ra vẻ ngượng ngùng của Janice Phương khi diễn cùng Trọng Hiếu. Cô nhận xét: "Trái với cách diễn rất tình của Trọng Hiếu, cảm giác ngượng ngùng của Janice Phương rất dễ thương. Tiết mục hôm nay khiến tôi thích thú. Em có giọng hay, chuẩn, biết tiết chế khi hát".

Bằng Kiều cho rằng Trọng Hiếu hát hay và diễn tốt, giúp người hát cùng thăng hoa.

Tuần này Thảo Nhi chia tay chương trình. Top 3 của chương trình gồm: Quang Đạt, Việt Thắng và Janice Phương.

Tâm Giao