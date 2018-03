Cô bé phố núi gây ấn tượng với 'Ru lại câu hò'

Bé khiếm thị ở cuộc thi hát gây xúc động vì mơ 'thấy bầu trời' / Bé khiếm thị khiến giám khảo Vietnam Idol Kids rơi nước mắt

Với chủ đề Mùa hè trong em, các bé kể những câu chuyện âm nhạc gắn liền kỷ niệm về mùa hè đáng nhớ của mình.

Thu Uyên gây ấn tượng với bài hát Ru lại câu hò. Giọng hát ngọt ngào, tình cảm của cô bé 11 tuổi chinh phục giám khảo Isaac. Anh nhận xét: "Giọng con trong, truyền cảm, đi thẳng vào trái tim chú".

Bích Phương thổ lộ suýt khóc khi nghe Thu Uyên hát. Cô cho rằng thí sinh đến từ phố núi Pleiku tỏa sáng qua từng vòng thi khiến các giám khảo tự hào.

Cô bé sống với mẹ và chị gái ở vùng ven thành phố Pleiku, Gia Lai. Bố em vào Bình Định làm nghề bảo vệ, còn mẹ là công nhân xưởng gỗ theo thời vụ.

Các thí sinh nhí còn lại trong Top 10 cũng mang đến màn trình diễn thú vị, gồm: Minh Hiền (Em bé bán diêm), Gia Bảo (Hello Vietnam), Quang Linh (Về quê ngoại), Thảo Nguyên (Và ta đã thấy mặt trời), Thanh Ngọc (Chợt như giấc mơ), Huỳnh Phúc (Phương xa nhớ mẹ), Quốc Đạt (Chạy) và Hà Chi (Cha và con), Thiên Khôi (I’m in love with a monster).

