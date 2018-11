Cô bé Nghệ An khiến dàn huấn luyện viên The Voice Kids tranh giành

Dàn quán quân 'Giọng hát Việt nhí' hòa giọng trên sân khấu thủ đô

Tập một chương trình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids - phát sóng tối 8/9. Dàn giám khảo năm nay được chia thành ba đội: Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Bảo Anh - Khắc Hưng, Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn. Cô bé 14 tuổi Hà Quỳnh Như (Nghệ An) gây chú ý với ca khúc A Moment Like This. Sau phần hát tiếng Anh, cô bé còn khiến người nghe bất ngờ với hai bài dân ca. Quỳnh Như học từ mẹ - nghệ nhân hát tuồng, có sở trường hát dân ca.

Hà Quỳnh Như - The Voice Kids Tiết mục của Hà Quỳnh Như.

Khắc Hưng - Bảo Anh và Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn tranh cãi quyết liệt để chiêu mộ Quỳnh Như về đội. Khắc Hưng gọi thí sinh là "viên ngọc quý" mà đội của anh có khả năng mài giũa. Cặp giám khảo hứa hẹn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho thí sinh. Họ còn đưa cả cách ăn mặc vào để thuyết phục cô bé. Khắc Hưng khen Bảo Anh có gu thẩm mỹ, sẽ giúp Quỳnh Như tỏa sáng trên sân khấu với trang phục lộng lẫy.

Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường (phải). Cả hai đều là huấn luyện viên The Voice Kids 2017.

Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn chê lý lẽ của đội bạn thiếu thuyết phục. Ca sĩ khẳng định cô và Soobin Hoàng Sơn là những người luôn dẫn đầu xu hướng thời trang. Khi thấy Vũ Cát Tường phản ứng, Khắc Hưng nhận xét nữ giám khảo đội bạn: "Không ai phối đôi giày này với chiếc váy này cả, nhìn rất không liên quan". Vũ Cát Tường mặc váy ngắn, đi giày thể thao. Bảo Anh cũng cho rằng Quỳnh Như không thể ăn mặc như Cát Tường để hát dân ca, khuyên thí sinh nên "giống người chứ đừng khác người".

Cát Tường phản biện rằng Khắc Hưng thiếu kiến thức, đề nghị anh mở ba cuốn tạp chí thời trang mới nhất và xem người mẫu phối đồ. Cô còn đáp trả Bảo Anh: "Ngôi sao được phân biệt bởi sự khác biệt mà người đó tạo ra". Tuy nhiên cuối cùng, Quỳnh Như quyết định về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Thí sinh 10 tuổi Anh Khôi hát Happy birthday xoay xoay của nhạc sĩ Vicky Nhung. Cả ba cặp giám khảo đều bấm chọn cậu bé. Khắc Hưng hứa hẹn dành cho Anh Khôi nhiều ca khúc mới do anh sáng tác, vì thế, cậu bé quyết định về đội nhạc sĩ. Nguyễn Lê Minh Nguyên - cậu bé 12 tuổi đến từ Bình Thuận - học trò cũ của Vũ Cát Tường tại The Voice Kids 2017 - hát Góc đa hình. Cậu bé được cả sáu huấn luyện viên lựa chọn nhưng quyết định về đội Bảo Anh - Khắc Hưng.

Bảo Anh tỏ ra quyết liệt trong lần đầu ngồi ghế nóng The Voice Kids. Cô nắm tay thí sinh Hà Quỳnh Như, mời lên ghế của mình ngồi, hôn tay Hải Yến để bày tỏ sự ngưỡng mộ với thí sinh này.

Tăng Ngọc Thanh Vân, Nguyễn Vũ Thanh Ngọc về đội Bảo Anh - Khắc Hưng. Lưu Khánh Ngọc, Gia Nhi, cặp song ca Hà Trọng Vũ - Hà Trọng Sáng về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Vũ Bảo Ngọc về đội Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường. Tập hai chương trình phát sóng tối 15/9.

Hà Thu