Cô bé Bắc Giang luyến láy giọng miền Nam qua bài 'Bà Năm'

Tập 13 chương trình The Voice Kids phát sóng tối 11/11 với hình thức mini show. Phần thi của thành viên mỗi đội là một show diễn, thể hiện màu sắc của đội và chiến thuật của huấn luyện viên.

Cô bé Bắc Giang luyến láy giọng miền Nam qua 'Bà Năm' "Mini show" của đội Vũ Cát Tường có chủ đề nhạc ba miền. Cô bé Ngọc Ánh - vốn có chất giọng Bắc - thể hiện ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Tiên Cookie và Soobin Hoàng Sơn đều ngạc nhiên khi Ngọc Ánh thể hiện "ngọt" bài hát và mang đến cảm xúc cho khán giả.

Ngọc Ánh được nhiều khán giả gọi là "nhân tố bí ẩn" của đội Vũ Cát Tường. Mỗi tuần thi, cô bé đều biến hóa phong cách và chứng tỏ được khả năng đa dạng. Ở các tuần trước, Ngọc Ánh gây ấn tượng với các bài Hello, Trở về dòng sông tuổi thơ, Xa khơi, Mama Knows Best, Flashlight.

Hai thí sinh còn lại của đội Vũ Cát Tường là Thu Hà, Đình Tâm lần lượt thể hiện Thương về miền Trung và Giọt sương bay lên.

Với ba thí sinh Hữu Lâm, Phi Long và Hoài Ngọc, huấn luyện viên Soobin Hoàng Sơn tạo mini show đậm chất R&B, kể về những bạn trẻ yêu nhạc trên một con phố nhỏ. Hữu Lâm thể hiện sở trường nhạc tiếng Anh với ca khúc I Feel Good. Cậu bé Phi Long hát ca khúc sôi động và khoe khả năng vũ đạo qua Ngại gì khác biệt. Một vài nốt thấp bị mờ nhưng Phi Long gây ấn tượng bởi cách hát mới mẻ và nỗ lực chinh phục nốt cao.

Thí sinh nữ Hoài Ngọc vào vai em gái xinh xắn của Phi Long, thể hiện Cây đàn tróc sơn.

Thí sinh đội Hương Tràm - Tiên Cookie trình diễn những bản nhạc đình đám. Cô bé Như Ngọc tiếp tục cho thấy chất giọng khỏe và khả năng truyền cảm xúc tốt với Mẹ hãy tin con - bài hát được viết trên nền nhạc Em gái mưa của Hương Tràm. Thanh Ngân khoe nét trong trẻo khi hát Tháng tư là lời nói dối của em - bản được Tiên Cookie sửa lời. Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn nhận xét Thanh Ngân là giọng ca tiềm năng, với những quãng cao vang và sáng.

Còn cậu bé Tâm Hào hát ca khúc từng được Đan Trường thể hiện - Tiếng dân chài. Cậu bé khuấy động sân khấu với những đoạn hò rộn rã.

Sau buổi thi, sáu thí sinh được chọn đi tiếp gồm Đình Tâm, Ngọc Ánh (đội Vũ Cát Tường), Hoài Ngọc, Hữu Lâm (đội Soobin Hoàng Sơn), Như Ngọc, Thanh Ngân (đội Tiên Cookie - Hương Tràm).

Như Anh