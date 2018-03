Cô bé 12 tuổi gây bất ngờ khi chơi piano bằng một tay

Trần Tiến, Thanh Bùi hồi hộp xem bé gái nhào lộn / Giám khảo Grammy chấm thi 'Thần đồng âm nhạc'

Chương trình phát sóng tối 1/10 có chủ đề Đêm nhạc Jazz cổ điển. Ngoài hai giám khảo Trần Tiến và Thanh Bùi, đêm thi có giám khảo khách mời Cường Vũ - nghệ sĩ gốc Việt đầu tiên nhận hai giải Grammy cho Album nhạc Jazz đương đại hay nhất. Ông hiện là chủ tịch Viện nghiên cứu nhạc Jazz ở Đại học Washington (Mỹ). Lần đầu Cường Vũ về nước sau 43 năm.

Nghệ sĩ Cường Vũ làm giám khảo khách mời "Thần đồng âm nhạc", anh thổi trumpet bài "Biển nhớ" trong buổi thi.

Trong đêm thi, Cường Vũ cho biết anh bị cuốn hút hoàn toàn với tiết mục Somewhere over the rainbow, bản tấu piano được soạn cho tay trái, do Lan Anh thể hiện. "Phần trình diễn xuất sắc đến không thể tin được. Để mang lại thứ âm nhạc tuyệt vời phải quên hết mọi kỹ thuật và thả hồn vào bản nhạc, con đã làm được điều đó", Cường Vũ nhận xét.

Giám khảo Thanh Bùi cũng bày tỏ anh bất ngờ trước phần thể hiện của Lan Anh. "Kỹ thuật Lan Anh thể hiện vượt tuổi của cô bé, đây là một trong những phần trình diễn hay nhất của thí sinh từ đầu chương trình đến nay", anh nói. Trong khi Trần Tiến nhận xét tác phẩm này chuyển soạn cho tay trái rất khó, ông đã nhắm mắt lại để thưởng thức tiếng đàn của Lan Anh.

* Lan Anh đánh piano bằng một tay

Lan Anh piano

Cô bé 12 tuổi bị gãy tay sau buổi tập cho đêm thi thứ năm, em phải vắng mặt một đêm thi và các buổi thi sau chỉ có thể chơi đàn bằng một tay.

Trong đêm nhạc Jazz, cậu bé Đăng Duy gây xúc động khi chơi piano bài Summer Time để tặng mẹ - người tần tảo kiếm tiền, tạo mọi điều kiện cho Đăng Duy theo đuổi đam mê âm nhạc. Thí sinh Vân Anh thể hiện các động tác nhảy khó trong vở múa Macavity: The Mystery Cat.

