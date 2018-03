Chương trình 'Tôi yêu Việt Nam' phiên bản mới

Chương trình gồm 52 tập phim hấp dẫn về cuộc sống, ước mơ, hoài bão và những cố gắng vươn lên của các bạn trẻ. Dù thay đổi tên nhưng kết cấu cơ bản của chương trình không thay đổi nhiều so với “Tôi yêu Việt Nam” hiện tại. Chương trình là một trong những hoạt động đào tạo và hướng dẫn lái xe an toàn chủ chốt do công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Đài truyền hình Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt thực hiện.

Mở đầu "Ngôi sao giao thông" là câu chuyện về cuộc sống của nhóm sinh viên trẻ trung, năng động. Nhân vật chính là một nữ sinh viên có phần hơi “quậy”, không mấy quan tâm đến vấn đề an toàn, đôi khi còn vi phạm luật giao thông. Khi học với một nhóm bạn rất quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông, nhân vật chính đã thay đổi và trở nên hiểu biết. Nội dung quan trọng nhất của chương trình là tình huống giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn sẽ được lồng ghép khéo léo giúp khán giả có những bài học về an toàn giao thông hữu ích. Bên cạnh đó, khán giả trả lời câu hỏi của mỗi tập phim còn có cơ hội nhận mũ bảo hiểm và thẻ nạp tiền điện thoại.

Trải qua 9 năm phát sóng, các tập phim Tôi yêu Việt Nam đã có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới trẻ như: Hoa hậu Mai Phương Thúy, ca sĩ Phương Vy, diễn viên Vân Trang, Việt Anh, Tâm Tít, Kyo York, Hoàng Anh…Sắp tới, chương trình sẽ có các diễn viên Hồng Kim Hạnh, Thi Vân, Lưu Quang Anh, Anh Huy… Ông Shigeto Kimura, Giám đốc Phòng bán hàng Honda Việt Nam cho biết “'Tôi yêu Việt Nam' có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân nói chung, và đặc biệt là giới trẻ Việt Nam nói riêng. Chúng tôi rất vui khi thấy chương trình đã đi sâu vào lòng mỗi người dân Việt Nam và rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả cả nước cho chương trình mới.”

“Ngôi sao giao thông” phát sóng vào 20h5 thứ hai hàng tuần trên VTV1 và phát lại dự kiến vào 10h35 thứ sáu hàng tuần trên VTV1.

Ngoài Tôi yêu Việt Nam phiên bản mới, kỷ niệm 10 năm triển khai chương trình, HVN sẽ tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc. Cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 3/2014 đến hết tháng 6/2014 trên toàn quốc thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Uy nhiệm (HEAD) và website www.toiyeuvietnam.honda.com.vn. Cuộc thi với những câu hỏi bổ ích về an toàn giao thông và hiểu biết về chương trình Tôi yêu Việt Nam đem lại cho khán giả hàng trăm giải thưởng giá trị. Chủ nhân của 10 bài thi xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia vòng thi chung kết và có cơ hội giành được giải đặt biệt là một chiếc xe máy Honda và nhiều giải thưởng giá trị khác.

Bên cạnh thành công của chương trình Tôi yêu Việt Nam, các hoạt động lái xe an toàn khác của Honda Việt Nam 8 tháng đầu năm 3 cũng đã gặt hái được nhiều thành công như hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”… Trong thời gian tới, Honda Việt Nam và các HEAD sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu tuyên truyền về lái xe an toàn cho các lứa tuổi như chương trình đào tạo cho học sinh tiểu học, học sinh trung học 25 tỉnh và sinh viên các trường đại học của 6 tỉnh, thành phố lớn… Bên cạnh đó, công ty cũng tham gia đào tạo kỹ năng lái xe phân khối lớn cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, cán bộ, giảng viên Học viện Cảnh sát.

Chương trình 'Tôi yêu Việt Nam' phiên bản mới

Phương Thảo