Chị gái Nam Em vào vòng trong The Face

Sau vòng casting tổ chức hồi tháng 5, The Face chọn được 35 thí sinh đi tiếp. Trong số đó, gây chú ý là Nguyễn Thị Lệ Nam. Chị gái hoa khôi Nam Em có vẻ đẹp mong manh và nữ tính. Tại vòng casting, huấn luyện viên Thanh Hằng góp ý với Lệ Nam: "Cố gắng thoát khỏi cái bóng người khác và đừng đánh mất chính mình". Diễn viên Mỹ nhân kế trông chờ sự bứt phá mạnh mẽ từ cô.

Người mẫu Lệ Nam.

Nguyễn Thị Lệ Nam sinh năm 1996 ở Tiền Giang, cao 1,74 m, nặng 48 kg, số đo ba vòng 80-60-84 cm. Giống em gái, để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, Lệ Nam thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Cô giành quán quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 hồi tháng 3 tại Vũng Tàu. Trước đó, Lệ Nam làm người mẫu ảnh và tham gia một số buổi diễn nhỏ trong nước.

Dàn thí sinh chia sẻ trong ngày casting đầu tiên của The Face

Trúng vòng casting còn có một số gương mặt quen thuộc: Khiếu Thị Khánh Linh - em gái quán quân Vietnam’s Next Top Model 2010 Khiếu Thị Huyền Trang, á quân Vietnam’s Next Top Model 2016 Nguyễn Huy Quang, nhà thiết kế Trương Thanh Long - thí sinh lớn tuổi nhất tại The Face năm nay.

Linh Khiếu (trái) và nhà thiết kế Trương Thanh Long.

Cô gái dân tộc H'Bella H'Đok - bạn thân của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam H'Hen Niê cũng góp mặt trong top thí sinh đi tiếp nhờ nụ cười ăn ảnh và khả năng thể hiện tốt bản thân trước ống kính.

Ngoài ra, các thí sinh khác gồm: Nguyễn Hồng Đức, Hồ Thu Anh, Nhikolai Đinh, Nguyễn Phạm Minh Đức, Nguyễn Thùy Linh - top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016, Tôn Tuấn Kiệt, Brian Trần Đắc Lộc, Võ Thùy Dung, Tôn Thị Thanh Tuyền, Mạc Trung Kiên, Trần Thị Thùy Dung, Trần Quốc Anh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Xuân Phúc, Đàm Quang Phúc, Nguyễn Lê Hương Quỳnh, Trần Thị Kim Anh, Lâm Thùy Anh, Nguyễn Minh Tú, Trần Thị Thu Trang, Bùi Thị Linh Chi, Lưu Quang Đông, Phạm Ngọc Ánh, Nguyễn Kiều Diễm, Lê Thị Trâm Anh, Hoàng Như Mỹ, Trần Tuyết Như, Đỗ Duy Minh, Dương Hoàng Bảo Nghi. Từ 35 người, huấn luyện viên sẽ chọn ra các thí sinh vào nhà chung.

Gương mặt thương hiệu (The Face Vietnam) là cuộc thi truyền hình thực tế ra đời tại Mỹ, do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập. Phiên bản Việt Nam lên sóng từ năm 2016. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm một người mẫu trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng, thương hiệu. Các thí sinh tham gia chương trình chia ra thành ba đội, được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng dưới bàn tay của ba huấn luyện viên. Huấn luyện viên năm nay gồm: Thanh Hằng, Minh Hằng và Võ Hoàng Yến. Chuyên gia trang điểm Nam Trung giữ vị trí host chương trình.

