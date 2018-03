Cháu ruột Thái Châu khóc kể về thời trẻ ăn chơi

Hương Lan và Thái Châu 'hẹn hò' trở lại / Hoài Linh, Thái Châu rớt nước mắt trên 'ghế nóng'

Tập đầu tiên của Tình Bolero hoan ca phát sóng tối 20/2. Ca sĩ Hà My hát Nếu đời không có anh đầy tình cảm song sai vài chữ trong bài.

Video: Hà My khóc nói về thời trẻ ăn chơi

Cháu ruột Thái Châu rơi nước mắt nói về tuổi trẻ ăn chơi, dùng thuốc lắc

Giám khảo Thanh Tuyền phát hiện và nhẹ nhàng góp ý cho Hà My. Tuy nhiên, danh ca Thái Châu khiến khán giả bất ngờ khi anh muốn mượn ban tổ chức một cây roi để đánh thí sinh. Thái Châu chia sẻ Hà My chính là cháu ruột, gọi anh bằng cậu. Chị từng là ca sĩ rất nổi tiếng, đắt show trong và ngoài nước. Tuy vậy, nữ ca sĩ có quá khứ sử dụng thuốc lắc, ăn chơi, nhậu nhẹt cùng bạn bè. "Nhưng tôi không dùng ma túy như lời đồn", chị nói.

Thái Châu than thở: "Phải chi Hà My không có tài, đằng này cháu có tất cả". Trước những lời trách của cậu, nữ ca sĩ bật khóc. Chị xin lỗi và phân trần : "Con nghĩ rằng, tổ cho ai người nấy hưởng". Thái Châu không đồng tình với lời tâm sự của cháu. Anh lớn tiếng cho rằng tổ nghề đã đãi cho Hà My nhưng "con không chịu hưởng...".

Video: Thái Châu trách cháu gái - Hà My

Thái Châu trách mắng cháu ruột vì quá khứ ăn chơi, bỏ ca hát

Chia sẻ trong hậu trường, Hà My nói chị thấy ức khi bị người cậu nổi tiếng chê không biết gìn giữ "lộc" tổ nghề. Chị cũng trách cậu không dành thời gian để giúp đỡ và chia sẻ tâm tư với cháu trong cuộc sống.

Video: Hà My hát "Nếu đời không có anh"

Hà My sinh năm 1978, thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ bà ngoại là nữ nghệ sĩ cải lương Năm Cần Thơ. Từ năm 8 tuổi, chị đã theo đoàn hát cải lương. Năm 15 tuổi, chị rẽ sang con đường ca hát với những tác phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Lúc đó, Hà My và Ngọc Sơn là hai ca sĩ phát hành băng nhạc song ca nhạc trữ tình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tâm sự sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ khiến chị đánh mất sự nghiệp.

Ca sĩ Hà My trên bìa đĩa thời vàng son trong sự nghiệp ca hát.

Sau thất bại trong chuyện tình duyên, ở tuổi 39, Hà My sống với mẹ ruột (nghệ sĩ cải lương Kim Hà), con gái và cháu ngoại tròn một tuổi ở căn nhà nhỏ tại huyện Nhà Bè, TP HCM. Kinh tế gia đình hiện nay phụ thuộc vào giọng ca sinh năm 1978. Điều mong ước hiện tại của Hà My là được tham gia nhiều chương trình để có thu nhập chăm lo mẹ và cháu.

