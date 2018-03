Cháu gái trách Thái Châu vô tâm, cảm ơn Mr. Đàm trả cát-xê 1 tỷ

Cháu ruột Thái Châu nói về tuổi trẻ ăn chơi, dùng thuốc lắc

Trong tập hai chương trình Tình Bolero hoan ca, chủ đề Thời hoa mộng, ca sĩ Hà My chia sẻ người chị mang ơn nhiều nhất là Đàm Vĩnh Hưng. Hà My kể năm 2005, Đàm Vĩnh Hưng từng giúp cô làm giấy tờ sang Mỹ lưu diễn và cát-xê anh trả cho chị trong một tháng biểu diễn là một tỷ đồng. Nhờ vậy, Hà My mua được căn nhà để sống cùng mẹ và con ở Nhà Bè, TP HCM. "Thực chất cát-xê của tôi không tới một tỷ nhưng anh Đàm Vĩnh Hưng đã cố tình đưa thêm để giúp đỡ tôi. Tôi không quên ơn nghĩa mà Đàm Vĩnh Hưng dành cho tôi", chị tâm sự.

Trước đó, ở tập một của chương trình, phần thi ca sĩ Hà My gây chú ý khi Thái Châu tiết lộ chị là cháu ruột. Danh ca còn trách cháu không biết hưởng lộc tổ nghề mà chơi bời khiến sự nghiệp tuột dốc.

Hà My đã thẳng thắn cho rằng lý do Thái Châu mắng chị không xuất phát từ tình thương của người cậu dành cho cháu mà vì "muốn làm điều gì đó trên sân khấu". Nữ ca sĩ cũng trách cậu chưa bao giờ giúp đỡ chị. Vì thế, mối quan hệ giữa hai cậu cháu càng trở nên căng thẳng.

Theo nhà sản xuất, sau sự việc trên Thái Châu không chủ động gặp lại Hà My. Ca sĩ tâm sự cô đã quen với điều này bởi suốt 12 năm qua, hai cậu cháu chưa gặp nhau. Thái Châu cũng không hề đến thăm khi mẹ của chị bị bệnh, dù danh ca về nước thường xuyên.

Hà My cho biết chị không giận cậu mà chỉ cảm thấy Thái Châu đang áp đặt quá khứ lên cuộc sống của chị, phủ nhận tất cả những cố gắng và nỗ lực của chị để làm lại từ đầu. Chị vẫn muốn xin lỗi cậu vì những lời nói không hay bộc phát trong chương trình.

Hà My sinh năm 1978, thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ bà ngoại là nữ nghệ sĩ cải lương Năm Cần Thơ. Từ năm 8 tuổi, chị đã theo đoàn hát cải lương. Năm 15 tuổi, chị rẽ sang con đường ca hát với những tác phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Lúc đó, Hà My và Ngọc Sơn là hai ca sĩ phát hành băng nhạc song ca nhạc trữ tình. Tuy nhiên, ca sĩ tâm sự sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ khiến chị đánh mất sự nghiệp.

Trong tập hai với chủ đề Thời hoa mộng phát sóng tối 27/2, Hà My sẽ thể hiện ca khúc Tuổi học trò. Ngoài ra, các thí sinh khác như Quang Minh, Vi Thảo, Ngân Quỳnh, Yến Xuân...

