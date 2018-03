Cháu gái danh ca Thái Châu bị loại khỏi cuộc thi hát

Cháu gái trách Thái Châu vô tâm, cảm ơn Mr. Đàm trả cát-xê 1 tỷ / Đàm Vĩnh Hưng bảo bọc cháu gái Thái Châu

Tập bốn chương trình Tình Bolero hoan ca có chủ đề Đêm hào hoa, phát sóng tối 13/3. Hà My trình diễn bài Một lần dang dở.

Giám khảo Tuyết Loan khen Hà My hát hay nhưng bản phối của ca sĩ còn đơn điệu, không tôn được chất giọng. Giám khảo Thanh Hà góp ý thí sinh về mái tóc rối khiến cho thần sắc không được tốt. Đạo diễn Vũ Thành Vinh lại động viên cháu gái Thái Châu bỏ qua chuyện buồn, lo lắng và mặc cảm về những chuyện đã qua của bản thân để có thể tự tin hơn trên sân khấu.

* Video: Hà My hát "Một lần dang dở"

Cháu gái Thái Châu bị loại khỏi Tình Bolero hoan ca

Với số điểm thấp nhất sau bốn đêm thi, Hà My phải dừng cuộc chơi. Trước khi chia tay chương trình, Hà My thể hiện ca khúc Định mệnh.

Cháu gái danh ca Thái Châu chia sẻ, với chị, đi thi hát là cách kiếm thêm thu nhập. "Tôi mong muốn đi sâu vào vòng trong để có được tiền sửa nhà, nhất là cái nền nhà chống ngập, nếu còn dư thì buôn bán nhỏ". Để động viên Hà My, ê-kíp sản xuất chương trình đã giúp nữ ca sĩ thay mái nhà dột nát bằng mái tôn.

Hà My được êkíp sản xuất chương trình hỗ trợ lợp lại mái nhà cho Hà My. Nhà chị diện tích 40 mét vuông, nằm ở huyện Nhà Bè, TP HCM.

Hà My sinh năm 1976, được chú ý trong cuộc thi Tình Bolero hoan ca khi Thái Châu tiết lộ chị là cháu ruột của anh. Hơn 20 năm trước, chị là ca sĩ nổi tiếng ở sân khấu miền Nam. Chị đi hát từ thời 14 tuổi, 16 tuổi thu âm đĩa nhạc cùng Ngọc Sơn. Khi Đàm Vĩnh Hưng còn đi hát lót, Hà My đã trở thành ngôi sao.

Cuộc sống hiện tại của Hà My khó khăn. Cả gia đình bốn thế hệ gồm chị, mẹ, con gái và cháu ngoại bảy tháng tuổi đều sống nhờ vào thu nhập đi hát của ca sĩ. Hà My tâm sự: "Bây giờ sân khấu đóng cửa gần hết nên tôi đi hát đám cưới nhiều. Lâu lâu mới có show do bạn bè giới thiệu".

Ca sĩ Hà My cùng mẹ và cháu gái.

Hà My cho biết con gái chị lấy chồng rồi sinh con nhưng cả hai không có nghề nghiệp. Chị phải nuôi cả nhà. Con gái chị cũng ham chơi, việc chăm cháu, chị nhờ mẹ ruột. Tuy nhiên, bà đã lớn tuổi, lại bệnh lao phổi nên hàng xóm phải thường xuyên qua trông em bé. Anh trai của Hà My ở quê lên Sài Gòn vừa đi bán vé số dạo vừa trông cháu ngoại giúp chị.

Tập năm sẽ phát sóng ngày 20/3.

Tâm Giao