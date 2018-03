Chàng trai suy thận dứt ruột dừng thi ‘Bước nhảy’

Chí Anh dạy nhảy cho thí sinh

Khán giả không thể quên hình ảnh của thí sinh Hoa Đức Công, chàng trai không lùi bước trước căn bệnh suy thận để đứng trên sân khấu của “Thử thách cùng bước nhảy”. Đến với vòng bán kết, Đức Công mặc vest, đội mũ nhiều màu, thể hiện phần solo hiphop với những động tác cuốn hút. Đến với phần thử thách Broadway, trong khi các thí sinh khác đang miệt mài tập luyện với chuyên gia thì Đức Công phải đi cấp cứu và tiếp tục chạy thận. Nhưng sau khi chạy thận, bác sĩ thông báo huyết áp của anh lại không ổn định, khó có thể tiếp tục đồng hành với chương trình.

Hoa Đức Công biểu diễn chia tay khán giả "Thử thách cùng bước nhảy". Ảnh: Đ.T.

Tuy bác sĩ đã thông báo là tình hình sức khỏe của Công không đảm bảo để tiếp tục cuộc thi nhưng chàng trai một mực muốn tham gia. Sau khi ban tổ chức thuyết phục, anh đồng ý tạm dừng thi và mong muốn được thể hiện bài nhảy như món quà tặng cho chương trình, ban giám khảo cùng tất cả thí sinh của “Thử thách cùng bước nhảy”.

Đội chiếc mũ bảy sắc cầu vồng, Đức Công trông khỏe khoắn hơn. Hình ảnh nam thí sinh nằm yên với đủ dây dợ, máy móc bên giường bệnh với một Đức Công “cháy” trên sân khấu làm nhiều khán giả không thể kìm được nước mắt. Các thí sinh khác, ban giám khảo đều vỗ tay theo bài nhảy của Đức Công, ai cũng cười động viên bạn nhưng đôi mắt thì đã đỏ hoe từ lúc nào. Bản lĩnh, sự lạc quan khiến Đức Công chạm được vào trái tim của khán giả. (xem clip)

Bên cạnh Mai Đức Công là câu chuyện buồn của Nguyễn Vũ Hoàng Minh. Anh cùng mẹ rời quê lên thành phố tập nhảy thì tới vòng bán kết, người ta phải tiếc nuối cho chàng trai này khi Hoàng Minh không thể đi tiếp hành trình “Thử thách cùng bước nhảy”. Cách đó hai tuần, khi biết căn bệnh thoát vị đĩa đệm, Minh đã chăm chỉ đi châm cứu để có thể về chuẩn bị bài thi. Nhưng ba ngày trước khi lên sân khấu, sau khi dựng xong bài thi thì cũng là lúc căn bệnh tái phát và anh đành phải dừng hành trình. Giám khảo Việt Max chia sẻ: “Anh nghĩ em sẽ đi rất sâu, nhưng anh biết căn bệnh này rất nặng, nếu không chữa trị thì có thể không bao giờ em nhảy được nữa, cố gắng chữ trị”. Còn John Huy tiếp thêm sức mạnh cho Minh khi nói rằng: “cho em một vé vô vòng bán kết liền năm sau”. Hoàng Minh khẳng định rằng “năm sau em sẽ quay lại” với một nụ cười thật tươi.

Thí sinh Đoàn Trung Hiếu thể hiện phần thi solo. Ảnh: Đ.T.

Phần thi solo chứng kiến nhiều tiết mục độc đáo hấp dẫn của các thí sinh.

Nguyễn Minh Thiện bắt đầu bài nhảy cùng “người bạn” là chiếc áo sơ mi. Động tác giậm chân, gạt tay, le lưỡi, bò như hổ mạnh mẽ khiến cho mọi người phải hò reo theo. Đoàn Trung Hiếu tiến ra sân khấu với chiếc khăn đen che kín mặt. Những lời hát của ca khúc Mặt nạ được anh thể hiện qua từng bước nhảy. Khi gỡ chiếc mặt nạ ra thì bên trong vẫn là một gương mặt khác được tô vẽ lên. “Cảm giác mang một cái mặt nạ trên người rất là khó chịu, nó không phải là của chính mình, nên giờ Hiếu muốn tháo bỏ mặt nạ đó ra, muốn chinh phục đam mê của mình”, nam thí sinh nói.

Nguyễn Đức Tâm cũng đã khuyên mọi người “ra đường cẩn thận” khi biểu diễn cùng những âm thanh sống động của đường phố, tiếng còi xe, động cơ. Từng động tác dứt khoát khớp với tiếng động làm người xem cảm giác như đang đứng giữa phố đông người. Bài nhảy thú vị này đã khiến cả giám khảo và người xem vỗ tay không ngớt. Nếu Đức Tâm “kể chuyện” giao thông thì Lê Hữu Phước sắm vai một gã say nhưng khi đội mũ vào thì chàng ta lại hết say. Những bước chân xiêu vẹo vừa có chất kịch, vừa mang dáng dấp múa trên nền nhạc Rolling in the deep khiến khán giả không thể rời mắt.

Kết thúc vòng solo, ban giám khảo không loại thí sinh nào mà đưa ra nhiều thử thách. Các thí sinh phải trải qua thử thách khắc nghiệt ở ba thể loại là hiphop, broadway và ballroom. Ban tổ chức chia làm 54 cặp với một tiếng rưỡi luyện tập cùng huấn luyện viên nước ngoài. Mỗi lần là 3 cặp lên thể hiện bài nhảy của mình. Kết thúc vòng thử thách, 27 thí sinh đã phải nói lời chia tay với “Thử thách cùng bước nhảy”. 80 thí sinh khác bước vào ngày thi thứ hai với chủ đề Broadway.

Các thí sinh tiếp tục được tập luyện với hai chuyên gia nước ngoài chuyên về thể loại này. Theo huấn luyện viên Rosie Pollard, các thí sinh cần “nụ cười tươi, ánh mắt, diễn xuất và một ít jazz”. Bạn diễn cũng là một yếu tố rất quan trọng ở thể loại này, phối hợp ăn ý hay không sẽ góp phần quyết định thắng bại của các thí sinh.

Thí sinh thử thách cùng hip hop. Ảnh: Đ.T.

Dù luyện tập rất nhiều từ 12 giờ trưa tới 9 giờ tối mỗi ngày nhưng Đỗ Phước Lộc đã bị “out”, cũng vì cố gắng quá nên thí sinh này đuối sức khi trình diễn phần thi của mình. Bạn nhảy của Lộc là Dương Mạnh Hòa - từng gây chú ý ở Vietnam’s Got Talent 2011 cũng dừng bước khi không được giám khảo lựa chọn. Kết thúc thử thách, chỉ còn lại 63 thí sinh được đi tiếp.

63 thí sinh sẵn sàng cho điệu nhảy Samba ở thể loại Ballroom với sự hướng dẫn của chính giám khảo Chí Anh. Nhiều thí sinh vốn chỉ nhảy hip hop đã lột xác trong thử thách lần này khiến ban giám khảo ngỡ ngàng. Biên đạo múa Tuyết Minh thốt lên khi xem phần thi của thí sinh Toàn Trung: “Tại sao em lại nhảy Samba hay như thế?”.

20 thí sinh xuất sắc được công bố ở tập 2 vòng Bán kết của “Thử thách cùng bước nhảy” phát sóng lúc 21h ngày 6/10, trên HTV7.

Hoàng Dung