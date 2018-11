Chàng trai nghèo đăng quang The Debut 2018

Đức Phúc khóc, Hương Tràm giận dữ vì thí sinh hát tệ / Đức Phúc: 'Nhiều người không thích vì tôi thẳng tính khi chấm thi' / Thí sinh The Debut đạo nhạc vì muốn giống Sơn Tùng M-TP

Đêm chung kết chương trình The Debut (Dự án số 1) diễn ra tối 7/9 tại TP HCM. Với 59,8% số điểm bình chọn từ Hội nhà nghề (giám khảo khách mời) và khán giả, Tùng Dương đã trở thành quán quân của mùa đầu tiên.

Tùng Dương thể hiện ca khúc do anh sáng tác mang tên Growing up (Lớn lên). Đây là một bản EDM hiện đại với ca từ trẻ trung, gần gũi, nhắc lại hành trình tham gia cuộc thi The Debut, theo đuổi đam mê âm nhạc của chàng trai xuất thân nghèo khó. Vừa hát, anh vừa thể hiện vũ đạo và tự đọc rap.

Màn diễn nhận được nhiều lời khen của huấn luyện viên Hương Tràm, Đức Phúc và Hoàng Thùy Linh vì tổng hòa được phần nhìn lẫn thông điệp. Giọng hát Tùng Dương không quá chắc nhưng cho thấy cá tính riêng, phong thái trình diễn tự tin bên cạnh khả năng sáng tác, phối khí, làm nhạc...

Thầy trò Hương Tràm giành chiến thắng tại cuộc thi.

Hương Tràm nhận xét: “Hôm nay Tùng Dương diễn quá chất. Chị nghĩ những từ hoa mỹ cũng không bằng một tấm lòng. Chị tin em đã hiểu được tấm lòng của chị khi đưa em quay trở lại The Debut. Chị tự hào khi có em trong đội của mình”.

Chiến thắng của chàng trai 20 tuổi đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả vì anh đã nhiều lần bị loại rồi được "cứu" ở sân chơi này. Anh bị trêu là quán quân lận đận nhất từ trước đến nay. Ngay khi đêm chung kết bắt đầu, host Gil Lê và MC Minh Xù đã công bố Tùng Dương là thí sinh bị loại khỏi top 4 sau đêm bán kết. Tuy nhiên, khán giả đưa anh quay trở lại bằng một luật chơi mới từ ban tổ chức. Cụ thể, trong 40 phút, chỉ cần đủ 500 lượt chia sẻ một bài viết từ fanpage của cuộc thi, thí sinh bị loại sẽ được quyền đi tiếp. Chỉ trong 10 phút, có hàng nghìn lượt chia sẻ ủng hộ Tùng Dương.

Trước đó, anh cũng sớm dừng chân từ các vòng đầu, nhưng may mắn được đi tiếp sau khi thí sinh Trần Văn An bị loại vì đạo nhạc (tập 6). Ở tập 8, Tùng Dương thua cuộc trước nhóm S.E.A.L và không được đi tiếp. Tới tập 12, Hương Tràm thuyết phục nhà sản xuất để đưa anh quay lại và trở thành một thành viên trong đội cô. Với ca khúc Cha già rồi đúng không, Tùng Dương đem về chiến thắng cho đội Hương Tràm và giành tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, sau bán kết, Tùng Dương lại bị loại lần thứ ba vì xuống phong độ.

Tùng Dương tên đầy đủ là Phạm Tùng Dương, sinh năm 1998, đang là sinh viên của Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP HCM. Trước khi tham gia The Debut, anh từng làm producer, phối khí, thu âm và sáng tác nhạc trong cộng đồng Underground. Tùng Dương từng bỏ qua ước mơ làm ca sĩ vì gia cảnh khó khăn. Anh phải làm nhạc theo yêu cầu của khách để có tiền trang trải cuộc sống. Đến một ngày, anh nhận ra cần gác lại những toan tính tiền bạc, dũng cảm theo đuổi đam mê dù chỉ đặt mục tiêu qua vòng casting cuộc thi.

Chàng trai nghèo đăng quang The Debut 2018 Tùng Dương tâm sự về cuộc sống. Ba thí sinh còn lại của chung kết: Hoàng Phương, Ngọc Vi và Bá Vương có những màn trình diễn tiến bộ rõ rệt so với các vòng trước.

Hoàng Phương khoe chất giọng nội lực, sâu lắng với bản ballad tự sự của nhạc sĩ Kai Đinh mang tên Yêu đến đây thôi. Anh là thí sinh hát live tốt nhất của chung kết, luôn được đánh giá cao về phong độ. Tuy nhiên, Phương không được phiếu bình chọn nào từ đội giám khảo khách mời vì độ tuổi và phong cách khác biệt so với tiêu chí của Debut. Nhiều người nhận xét việc tham gia sân chơi này là quyết định sai của Hoàng Phương, bởi anh phải thuộc về những cuộc thi âm nhạc thiên về giọng hát như The Voice.

Từ trái sang: Bá Vương, Ngọc Vi, Tùng Dương và Hoàng Phương.

Ngọc Vi chọn ca khúc Phải là anh với cách xử lý mới mẻ và hình ảnh đầy năng lượng. Cô thu hút với vũ đạo chuyên nghiệp và nhiều động tác nhảy đòi hỏi kỹ thuật cao. Giai điệu sôi động, bắt tai của ca khúc cũng tạo nên bầu không khí máu lửa tại trường quay. Bá Vương thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác mang tên Buồn là khi, với phần hòa âm phối khí của bộ đôi Only C và Lou Hoàng. Phần trình diễn của Bá Vương gây ấn tượng những giai điệu nhạc điện tử hiện đại, khả năng làm chủ sân khấu.

Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc và Hương Tràm không chấm điểm trong đêm thi này. Họ chỉ đưa ra các góp ý và góp giọng trong những màn trình diễn trên sân khấu cùng thí sinh. Nhiều tên tuổi đình đám của làng nhạc cũng xuất hiện tại đêm thi đấu cuối cùng như nam ca sĩ Erik, nhạc sĩ Kai Đinh, Only C, Châu Đăng Khoa... với vai trò giám khảo khách mời.

Chương trình phát sóng từ ngày 29/6 với 14 tập. Thí sinh có cơ hội trải nghiệm thực tế cuộc sống của một nghệ sĩ giải trí, được bổ sung kiến thức chuyên môn, giao tiếp, ứng xử và kiến thức xã hội... Format của chương trình hoàn toàn thuần Việt, do đạo diễn Quang Huy và các cộng sự thực hiện.

