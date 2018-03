Chàng trai có mẹ nghiện ngập chinh phục giám khảo American Idol

Quán quân X-Factor Nga trượt vòng thử giọng American Idol / Thí sinh American Idol không thoải mái khi Katy Perry hôn môi

Tối 18/9 (giờ địa phương), tuần thứ hai của vòng loại American Idol phát sóng trên kênh ABC. Trong dàn thí sinh có giọng ca ấn tượng, Johnny White ghi dấu ấn nhờ câu chuyện đời tư truyền cảm hứng và giọng hát cao vút.

Chàng trai 18 tuổi có mẹ nghiện ngập chinh phục giám khảo American Idol

Johnny White hát This is a Man's World của James Brown. Giám khảo Lionel Richie đề nghị Johnny thể hiện thêm ca khúc All of Me của John Legend, qua đó huấn luyện cách giữ giọng khi xuống tông thấp. Cả ba giám khảo đồng ý để Johnny White đi tiếp vào vòng trong. Katy Perry thậm chí cho rằng chàng trai 18 tuổi có thể nằm trong Top 10 của American Idol năm nay.

Ca sĩ 18 tuổi nói anh không lo lắng khi tham gia thử giọng trước những ngôi sao hàng đầu như Lionel Richie, Katy Perry hay Luke Bryan. "Khi hát, tôi như đến một nơi hoàn toàn khác. Tôi không nhận ra họ đang ngồi đó", Johnny White trả lời ABC.

Johnny White ở vòng thử giọng của American Idol.

Ở phần giới thiệu bản thân, Johnny White nói anh đến từ Hickory và có tuổi thơ khốn khó. Bố Johnny bỏ đi khi anh còn trong bụng mẹ, trong khi người mẹ lại nghiện ma túy và rượu. Trong vài năm liền, Johnny White và em gái phải sống nhờ nhà người quen, đôi khi tại những khu nhà dành cho người vô gia cư, có lúc ở với những người lạ do mẹ anh sắp xếp. Chính vì vậy, Johnny sống thầm lặng và ngại chia sẻ với những người xung quanh.

Johnny White đến với American Idol nhờ sự động viên của giáo viên thanh nhạc và động lực từ câu chuyện đời tư của thí sinh mùa thứ ba - Fantasia Barrino. Fantasia Barrino cũng bỏ học, mang thai từ khi 16 tuổi.

American Idol 2018 khởi động từ ngày 11/3 trên kênh ABC. Hai số đầu tiên đã hé lộ vài giọng ca nội lực khiến bộ ba giám khảo hết lời khen ngợi.

