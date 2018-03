Chàng trai 16 tuổi đăng quang 'Thử thách cùng bước nhảy'

Cặp nhảy nhí đăng quang Vietnam's Got Talent / Đăng Quân kể chuyện người điên yêu qua bài nhảy

Gala trao giải Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance mùa năm diễn ra tối 21/1 tại TP HCM. Đêm thi là cuộc so tài của bốn thí sinh Đăng Quân, Lê Hiếu, Minh Phượng, Thu Phương.

Đăng Quân, chàng trai 16 tuổi có thể chinh phục nhiều thể loại vũ đạo, nhận được lượng tin nhắn bình chọn cao nhất 42,8% và giành ngôi vị Vũ công được yêu thích nhất cùng giải thưởng 300 triệu đồng.

Đăng Quân phấn khích khi biết mình là quán quân "Thử thách cùng bước nhảy".

Trong giây phút đăng quang, chàng trai trẻ xúc động gửi lời cảm ơn đến khán giả, ban giám khảo, các biên đạo và đặc biệt là người mẹ của anh.

Trước khi đến với cuộc thi, Đăng Quân từng đăng quang Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên vào năm 2012 cùng Bảo Ngọc. Lúc đó, anh mới chỉ 12 tuổi. Sau bốn năm, Đăng Quân có sự trưởng thành rõ rệt về ngoại hình, kỹ thuật biểu diễn và cá tính nghệ thuật. Anh theo học tại khoa múa Trường Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Đăng Quân luôn mơ ước trở thành vũ công chuyên nghiệp và thuần thục tất cả thể loại nhảy như dancesport, hiphop, popping, múa…

Các thí sinh khác ùa lên sân khấu chúc mừng Đăng Quân.

Lê Hiếu bám sát Đăng Quân với 33,5% số phiếu bình chọn. Lê Hiếu bày tỏ anh cảm thấy chiến thắng của Đăng Quân hoàn toàn xứng đáng: "Khi Đăng Quân nhảy, Hiếu có thể cúi đầu thán phục". Lê Hiếu giành vị trí Á quân, Minh Phượng và Thu Phương lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư.

Đêm gala chung kết Thử thách cùng bước nhảy còn có sự trở lại của top 20 thí sinh xuất sắc của cuộc thi. Giám khảo Khánh Thi, Chí Thiện, Hoàng Yến Chibi và giám khảo khách mời Hoàng Thùy Linh cũng mang đến những tiết mục đặc sắc thay cho lời chào khép lại mùa năm của chương trình.

Vĩ Thanh