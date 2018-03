Chàng trai giả gái khiến giám khảo American Idol bất ngờ

Ông bố đơn thân gây xúc động ở vòng thử giọng American Idol / Quán quân X-Factor Nga trượt vòng thử giọng American Idol

Tối 25/3, vòng thử giọng của tuần thứ ba, American Idol, được phát sóng trên kênh ABC. Cuộc thi tìm kiếm giọng ca xuất sắc nước Mỹ tiếp tục quy tụ những thí sinh triển vọng, trong đó có Ada Vox.

Chàng trai giả gái khiến giám khảo American Idol bất ngờ

Mở đầu phần thi, Ada Vox giới thiệu mình từng tham dự American Idol mùa 12, khi mới 19 tuổi với tên Adam Sanders và được vào Top 50. Sau hành trình dự thi, Adam Sanders hóa trang thành phụ nữ và đi hát ở các tụ điểm (hay còn gọi là Drag queen - đàn ông có xu hướng hóa trang, ăn mặc như phụ nữ với mục đích biểu diễn giải trí). Dù đối mặt với những lời kỳ thị, anh vẫn một lần nữa đăng ký dự thi American Idol 2018 để chứng tỏ bản thân.

Adam Sanders tại American Idol 2013.

"Trước những tiêu cực, tôi xác định phải trở thành một người mới, mạnh mẽ hơn. Tôi đã tái tạo bản thân theo cách tôi chưa từng tưởng tượng được. Tôi sẵn sàng cho mọi người, cho giám khảo biết mình là ai", Ada Vox nói trong phần giới thiệu.

Thí sinh đến từ Texas trang điểm đậm, đội tóc giả, ăn mặc và có giọng nói như phụ nữ. Ada Vox hát ca khúc House of the Rising Sun của The Animals trước ba giám khảo Lionel Richie, Katy Perry và Luke Bryan. Ada Vox cũng khiến giám khảo bất ngờ khi khoe chất giọng hát tông nam và nữ khác nhau.

Adam Sanders trở thành Ada Vox khi giả gái tại American Idol năm nay.

American Idol 2018 khởi động từ ngày 11/3 trên kênh ABC. Bốn số đầu tiên đã hé lộ vài giọng ca nội lực khiến bộ ba giám khảo hết lời khen ngợi.

Minh Anh