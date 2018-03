Cậu bé 13 tuổi hát Bolero khiến Isaac 'dựng tóc gáy'

Bích Phương thẳng thừng từ chối 'hiện tượng mạng' Bảo An / Bé khiếm thị gây xúc động ở tập đầu Vietnam Idol Kids 2017

Vòng Nhà hát chương trình Thần tượng âm nhạc nhí 2017 phát sóng tối 26/5. Bảy thí sinh nam tranh tài giành vé bước vào đêm thi bán kết một (vòng Studio).

* Tiết mục "Đèn khuya"

Cậu bé 13 tuổi hát 'Đèn khuya' khiến Isaac nổi da gà Màn trình diễn của Quang Linh nhận được sự chú ý khi chọn ca khúc Bolero của nhạc sĩ Lam Phương. Thí sinh nhí diện áo vest, hát tình cảm, có phong cách trình diễn chững chạc. Isaac thú nhận đã "dựng tóc gáy" và dành tặng cậu bé danh hiệu "hoàng tử Bolero".

Ca sĩ Lý Hải - một trong những thành viên của Hội đồng bình chọn - bất ngờ và hứng thú trước cậu bé 13 tuổi. Anh nói bản thân và một số đồng nghiệp cũng không thể xử lý ca khúc này thành công.

Cậu bé chia sẻ muốn dành tiết mục Đèn khuya tặng mẹ, bạn bè và khán giả.

Top 7 thí sinh nam của vòng Nhà hát.

Quang Linh cùng hai thí sinh được giám khảo chọn là Gia Bảo và Thiên Khôi. Gia Bảo thể hiện ca khúc You raise me up khoe chất giọng khỏe, vang. Tuy nhiên, Văn Mai Hương nhắn nhủ thí sinh cần luyện tập nghiêm túc hơn để hạn chế tối đa những lỗi nhỏ.

Thiên Khôi tự tin và làm chủ sân khấu qua ca khúc Tôi thích. Ban giám khảo đánh giá cậu bé là một trong những thí sinh chuyên nghiệp nhất về âm nhạc.

Trong bốn thí sinh còn lại, hội đồng bình chọn quyết định trao cơ hội cho hai giọng ca Huỳnh Phúc và Quốc Đạt.

Năm nay, bộ ba giám khảo: Isaac, Bích Phương và Văn Mai Hương chỉ được quyền chọn ba thí sinh. Hai thí sinh còn lại trong top 5 do hội đồng bình chọn gồm nhà báo và người hoạt động trong lĩnh vực giải trí chấm.

Tập năm gồm các thí sinh nhí nữ tranh tài, sẽ phát sóng tối 2/6.

