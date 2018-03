Bùi Anh Tuấn song ca cùng quán quân The Voice Mỹ

Quán quân The Voice Mỹ giao lưu với thí sinh Việt / Bùi Anh Tuấn thử sức với nhạc chillout

Đêm bán kết 1 có sự góp mặt của quán quân The Voice Mỹ mùa thứ hai - Jermaine Paul. Nam ca sĩ quốc tế sẽ trình diễn ca khúc I believe I can fly. Ngoài ra, anh còn giao lưu với ca sĩ Việt qua một tiết mục cùng Bùi Anh Tuấn. Họ đã chuẩn bị ba ca khúc: Open arms, Without you và Ave Maria cho màn song ca này.

Quán quân The Voice Mỹ còn cùng top 5 thí sinh nữ: Cát Tường, Hà My, Hà Linh, Thảo My, Song Tú mang đến một màn trình diễn tặng khán giả.

Bùi Anh Tuấn chia sẻ, anh rất vui mừng trước cơ hội được song ca cùng tài năng âm nhạc quốc tế. Anh cũng yêu thích phong cách tự do và khâm phục tinh thần vươn lên của Jermaine Paul trong The Voice Mỹ.

Tuần này, hai thí sinh còn lại của đội Hồng Nhung tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của mình trên sân khấu. Cát Tường thể hiện một ca khúc giàu cảm xúc về tình yêu. Phạm Hà Linh sẽ hát một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Ở đội Đàm Vĩnh Hưng, hai thành viên Song Tú và Thảo My sẽ cùng nhau phô diễn giọng hát mạnh mẽ và đầy nội lực qua hai ca khúc sôi động. Hoàng Tôn và Thái Quang của đội Mỹ Linh chọn nhạc phẩm nhẹ nhàng để truyền đi thông điệp mà họ muốn gửi đến khán giả. Hai chiến binh cuối cùng của đội Quốc Trung là Hà My và Thái Châu chọn nhạc rock để thể hiện tài năng.

