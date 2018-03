'Bố ơi mình đi đâu thế' mùa mới bố trí 100 người chăm sóc thí sinh

Trung Quốc cấm phát 'Bố ơi mình đi đâu thế', siết chặt giới giải trí

Chiều 14/8, Bố ơi mình đi đâu thế mùa bốn ra mắt tại TP HCM. Bốn cặp bố con tham gia mùa mới gồm nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Yên Lam, diễn viên Tiến Lộc, MC Hồng Phúc.

Bốn cặp cha con từ trái qua: MC Hồng Phúc, diễn viên Tiến Lộc, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Yên Lam.

Trong buổi giới thiệu, nhiều thắc mắc được đặt ra xoay quanh việc liệu êkíp có đặt ra những thử thách quá sức với các bé. Trước đó, chương trình này đã bị cấm phát sóng ở Trung Quốc do cơ quan quản lý cho rằng cần tăng cường bảo vệ người vị thành niên, hạn chế trẻ em tham gia game show.

Tổng đạo diễn Nguyễn Nam chia sẻ với một game show truyền hình thực tế, điều quan trọng người thực hiện phải hiểu được ý nghĩa chương trình hướng đến. Theo anh, các thử thách chương trình đưa ra nhẹ nhàng, đơn giản như hành trình giữa bố và con, chủ yếu mang tính trải nghiệm. Đạo diễn nhận xét việc game show bị dừng phát sóng hoặc cảnh báo ở một số nước có thể do một số tai nạn nghề nghiệp. "Còn ở Việt Nam, chúng tôi nhìn nhận phản ứng của khán giả tích cực đến đâu sẽ duy trì chương trình đến đó", anh cho biết.

* Con trai đạo diễn Trần Lực bị thử thách leo núi ở mùa một

Tại trường quay, êkíp gồm 100 người làm việc gần như suốt ngày để đảm bảo an toàn các bé, trong đó có năm đạo diễn, sáu biên tập viên, 30 quay phim cùng một đội ngũ bác sĩ, bảo mẫu. "Các con luôn được chăm sóc tối đa. Vấn đề sức khỏe, học hành được đặt lên hàng đầu. Khi các bé đã ngon giấc, chúng tôi vẫn phải thức, phòng khi sự cố xảy ra thì chậm nhất một phút phải được giải quyết", Nguyễn Nam kể.

Con trai MC Hồng Phúc gây ấn tượng với vẻ ngoài hot boy.

Ở mùa mới, một số bé đã được nhiều khán giả biết đến như giọng ca nhí Bào Ngư - con gái nhạc sĩ Yên Lam, thí sinh Biệt tài tí hon Kitty - con gái diễn viên Tiến Lộc... Chương trình tuyển thí sinh nhí không dựa trên độ nổi tiếng, mà là ở sự năng động, dễ thương, ưu tiên tuổi từ 6 đến 8 - độ tuổi được êkíp cho là tương tác tốt và đảm bảo sức khỏe khi thi. Còn các ông bố là những người nổi tiếng.

* Các bé mùa bốn giới thiệu về bản thân

Bố ơi mình đi đâu thế (tựa tiếng Anh: Dad, Where are we going) là một trong những show truyền hình ăn khách tại Hàn Quốc. Chương trình không có kịch bản, các cặp cha con người nổi tiếng sẽ đi đến nhiều vùng miền và tham gia nhiều thử thách. Mùa đầu tiên ở Việt Nam phát sóng vào năm 2014, với các cặp bố con nhạc sĩ Minh Khang, MC Phan Anh, đạo diễn Trần Lực và ca sĩ Hoàng Bách.

* Ảnh: Các cặp cha con mùa bốn tham gia thử thách

Tam Kỳ