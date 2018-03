Bảo Anh được Trần Lập vớt vào vòng trong

Khán giả làm clip chế nhạo giọng hát Bảo Anh / Hà Hồ thẳng thắn chê thí sinh đội Trần Lập / Bảo Anh: 'Tôi và Trần Lập trong sáng'

Đêm công bố kết quả đêm liveshow đầu tiên của Giọng hát Việt diễn ra tại TP HCM, tối 30/9.

Màn trình diễn kém thuyết phục tuần trước đã đưa cô gái xinh đẹp trong đội Trần Lập vào tốp nguy hiểm. Cùng vào vòng sing-off với Bảo Anh là Nguyễn Thị Thảo Nguyên và Huỳnh Anh Tuấn. Ba người hát mỗi người một bài để giành suất cuối cùng vào top 5 của đội.

Bảo Anh hát "Giấc mơ ngày xưa" trong vòng sing-off.

Bảo Anh chính là thí sinh đầu tiên trình diễn trong đêm này. Trước khi lên sân khấu cô chia sẻ, không cho phép bản thân hồi hộp nữa mà phải hoàn thành thật tốt phần thi này. Cô chọn ca khúc Giấc mơ ngày xưa của Việt Anh (xem clip). Dù cố gắng, nữ thí sinh vẫn để lộ đôi chỗ hụt hơi và cảm xúc không trọn vẹn.

Hồ Ngọc Hà ghi nhận tinh thần lạc quan của Bảo Anh trước nhiều sóng gió từ tuần trước, nhưng thẳng thắn nhận xét cô còn hơi non trong cách xử lý. Ngược lại, Thu Minh tìm thấy ưu điểm của nữ thí sinh này từng khiến cô nhấn nút chọn ở vòng Giấu mặt vì "em mộc mạc và khác những người khác".

Thảo Nguyên trình diễn ca khúc nhanh, mạnh hơn, đậm chất rock Sương đêm. Huỳnh Anh Tuấn thể hiện bài hát nhạc ngoại lời Việt Rời xa người yêu từng được Bằng Kiều thể hiện thành công.

Cả Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đều chọn Huỳnh Anh Tuấn vì sự từng trải, cách xử lý bài hát tốt hơn hai thí sinh nữ. Thu Minh vẫn giữ quan điểm thiên về cảm xúc là cô thích Bảo Anh vì sự khác biệt. Chốt lại phần nhận xét, Trần Lập hết lời ca ngợi Thảo Nguyên mạnh mẽ, Huỳnh Anh Tuấn có tinh thần đồng đội, hay giúp đỡ người khác. Song người anh chọn đi tiếp cùng mình là cô gái xinh đẹp Bảo Anh.

Từ phải sang: Bảo Anh, Huỳnh Anh Tuấn, Thảo Nguyên lắng nghe quyết định của huấn luyện viên Trần Lập.

Quyết định của Trần Lập được xem là khá dũng cảm. Việc Bảo Anh đi tiếp tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội trong dư luận. “Giọng hát của Bảo Anh đi ngược hoàn toàn với ngoại hình, người thì đẹp sao mà giọng chan chát thế”, nickname ThuTran bình luận. Trên trang cá nhân của nam huấn luyện viên cũng hứng chịu những "cơn mưa" chỉ trích vì cho rằng anh mê nhan sắc của Bảo Anh.

Hai thí sinh trong đội Trần Lập nhận được số phiếu bình chọn cao nhất là Nguyễn Thùy Linh (31,7% phiếu bầu), Trần Thị Kim Loan (31,63% phiếu bầu). Huấn luyện viên Trần Lập chọn thêm giọng hát bán cổ điển Nguyễn Kiên Giang và rocker Nguyễn Văn Thắng đưa vào vòng an toàn.

Về phía đội Thu Minh, Hương Tràm hoàn toàn thuyết phục khán giả và nhận được trên 57% số phiếu bầu, bước tiếp vào vòng trong. Người đi cùng cô là Dương Trần Nghĩa (11,09% phiếu bầu). Nữ huấn luyện viên quyết định tạo điều kiện cho chàng trai vui tươi Nguyễn Trúc Nhân và giọng hát tình cảm Đỗ Xuân Sơn vào vòng trong.

3 gương mặt còn lại trong đội Thu Minh rơi vào tốp nguy hiểm đều là nữ: Đặng Thị Thu Thủy, Nguyễn Khánh Phương Linh và Phạm Thị Ngân Bình. Họ cùng chọn những ca khúc tiếng Anh để ganh đua giành cơ hội cuối. Ngân Bình hát You lost me. Cô thể hiện cảm xúc giằng xé và đau đớn đúng tinh thần ca khúc. Phương Linh thử sức với ca khúc nổi tiếng của Adele Someone like you. Phần thể hiện của cô không được trọn vẹn tình cảm chất chứa trong ca khúc như khán giả mong đợi. Thủy Đặng khoe giọng với bản tình ca huyền thoại của Whitney Houston Saving all my love for you.

Hương Tràm và Dương Trần Nghĩa là hai thí sinh được bình chọn nhiều nhất đội Thu Minh.

Hồ Ngọc Hà nhận xét: “Tất cả các bạn trong đội Thu Minh đều hát rất chắc và chất. Vì thế thật khó để lựa chọn. Ngân Bình hát rất tốt, giọngg em sáng và trong, tôi thấy em như đặt tất cả tâm tư tình cảm của mình vào đó. Phương Linh thì hát một bài mà ai cũng có thể nhớ và hát theo. Em làm được một điều là thể hiện ca khúc này không giống với ai. Với Thu Thủy, em nên chọn một bài hát 'đo ni đóng giày' cho chất giọng trầm của mình. Cả ba đều rất hay, nếu tôi chọn tôi sẽ chọn Phương Linh, vì bạn hát vừa chắc vừa chất”.

Huấn luyện viên Trần Lập lại rất thích giọng hát và cảm xúc mà Ngân Bình mang lại trên sân khấu. Tuy nhiên, giống Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập cũng chọn Phương Linh.

3 cô gái trong vòng sing-off của Thu Minh đều đẫm nước mắt khi đợi lựa chọn của nữ huấn luyện viên.

Nói về thí sinh của mình, Thu Minh không kìm nén được cảm xúc và khóc rất nhiều. Sau một hồi lâu chia sẻ cảm xúc trong nước mắt, cô đã chọn Phương Linh khiến Đàm Vĩnh Hưng như muốn “rớt tim” vì hồi hộp. Anh còn đùa với Thu Minh rằng: “Nói vậy mà kêu chị không nói nhiều, chị chỉ nói… 5 phút thôi!”.

Đêm thi tiếp theo của Giọng hát Việt diễn ra vào 14/10, tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng với phần thi của 14 thí sinh thuộc hai đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng.

Sau đêm công bố kết quả, số thí sinh còn lại của hai đội như sau:

Đội Trần Lập Nguyễn Kiên Giang

Nguyễn Hoài Bảo Anh

Trần Thị Kim Loan

Nguyễn Thuỳ Linh

Nguyễn Văn Thắng Đội Thu Minh Phạm Thị Hương Tràm

Nguyễn Trúc Nhân

Đỗ Xuân Sơn

Nguyễn Khánh Phương Linh

Dương Trần Nghĩa



Hoàng Dung - Ý Phương