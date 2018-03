'Bản sao' của Isaac 365 gây ấn tượng tại 'Vũ điệu tuổi xanh'

"Thúy Vy - An Bình nhảy làm Trấn Thành thấy rất bình an. Tụi con là một cái lò vi-ba, nóng ơi là nóng. Bạn An Bình rất đẹp trai, nhìn con chú Trấn Thành rất nhớ chú hồi nhỏ", giám khảo Trấn Thành nhận xét dí dỏm. Giám khảo John Huy Trần đánh giá cao sự bưng bê chắc chắn của An Bình, để bạn nhảy thoải mái thực hiện các động tác trên không. An Bình - Thúy Vy giành được điểm số cao nhất trong đêm thi.