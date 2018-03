Bạn gái cũ của Hoài Linh tham gia game show vọng cổ

Hà My: 'Hoài Linh không ngoại tình khi yêu tôi ngày trước'

Hình ảnh ca sĩ Hà My xuất hiện trong teaser tập hai game show ca cổ. Cô tham gia vòng đầu của cuộc thi với tiết mục tân cổ Sa mưa giông.

Hà My (trái) mặc áo bà ba trong tập thi sẽ phát sóng vào 13/10.

Hà My khóc chia sẻ cô tham gia chương trình không phải vì giải thưởng mà chỉ muốn được hát, làm nghề và nối nghiệp gia đình. Huấn luyện viên - Nghệ sĩ Ưu tú Thoại Mỹ - lên sân khấu ôm động viên Hà My.

Phần trình diễn của Hà My nhận được lời khen từ ba huấn luyện viên: NSƯT Thanh Hằng, Kim Tử Long và Thoại Mỹ. Thanh Hằng khen cô xử lý ca khúc hay, giỏi về nhịp. Kim Tử Long ngưỡng mộ nghị lực của Hà My khi vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, làm lại từ đầu. Thoại Mỹ hứa chăm lo Hà My, giúp cô tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát để không phụ lòng gia đình.

Hà My từng đứng chung sân khấu với Hoài Linh.

Hà My sinh năm 1978, thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ bà ngoại là nữ nghệ sĩ cải lương Năm Cần Thơ và là cháu của danh ca Thái Châu. Từ năm 8 tuổi, cô theo đoàn hát cải lương đến năm 15 tuổi rẽ sang con đường ca hát với những tác phẩm mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Lúc đó, Hà My và Ngọc Sơn là hai ca sĩ ăn khách của dòng nhạc trữ tình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sa vào con đường ăn chơi, dùng thuốc lắc và đánh mất sự nghiệp.

Hà My còn được biết qua chuyện tình với danh hài Hoài Linh. Cả hai hẹn hò từ thuở Hoài Linh còn ở trong nước. Hai năm sau, họ chia tay, danh hài qua Mỹ hoạt động nhưng vẫn hỏi han bạn gái cũ. Mỗi khi Hà My lưu diễn ở nước ngoài, Hoài Linh đều dặn dò chị chuyện đi hát, ăn uống.

Sau khi chia tay Hoài Linh, Hà My chung sống với nghệ sĩ Vũ Duy như vợ chồng và sinh con gái. Hiện ở tuổi 39, Hà My sống với mẹ ruột (nghệ sĩ cải lương Kim Hà), con gái và cháu ngoại khoảng 7 tháng tuổi ở căn nhà nhỏ tại huyện Nhà Bè, TP HCM. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào ca sĩ.

Tam Kỳ