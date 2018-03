Bá Hưng không muốn nổi tiếng chỉ vì là cháu bảy đời của Cao Bá Quát

Ngay sau khi Bá Hưng giành chiến thắng, bố anh đã có những chia sẻ trên trang cá nhân dành cho con trai: "Con đã đúng khi lợi dụng lúc ba chếnh choáng men say để lách luật chơi gia đình, chuyển hướng từ một nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ thảnh thơi sang một 'ông cụ non trẻ ranh' trong ngành sản xuất âm nhạc biển cả đầy gian nan. Nhìn lại cái tổ ấm bé tí của nhà ta thì ba chẳng làm ra được gì to tát ngoài việc cứ luôn chạy lóc cóc theo sau, hậu kỳ cho các con. Mẹ cũng vậy, chả biết gì ngoài việc chiều chuộng nuôi dưỡng ba con ta nên người. Nói như vậy để thấy rằng mọi người trong gia đình đang rất tâm huyết và dành mọi sự ưu ái cho con đường nghệ thuật mà con đã chọn. Tuy nhiên, như ba đã nói từ lâu và xin nhắc lại, đây chỉ là một cuộc chơi, đừng quá mê say trong cái gọi là nổi tiếng... Quan trọng nhất là con vẫn phải dành thời gian và tâm trí vào việc học".