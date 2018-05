American Idol 2018 công bố Top 3

American Idol 2018 công bố Top 5 / Chàng trai giả gái tiếp tục gây chú ý ở American Idol

Tối 13/5, phần thi của Top 5 gồm Caleb Lee Hutchinson, Maddie Poppe, Cade Foehner, Gabby Barrett, Michael J. Woodard lên sóng. Năm thí sinh mở đầu bằng màn thể hiện các ca khúc gắn liền với tên tuổi Carrie Underwood. Bài hát thứ hai của Top 5 do họ tự lựa chọn. Gabby Barret thể hiện I Have Nothing của Whitney Houston. Cade Foehner hát Simple Man của huyền thoại rock Lynyrd Skynyrd. Michael J. Woodard hát Still I Rise của Yolanda Adams. Caleb Lee Hutchinson trình bày ca khúc Stars in Alabama của Jamey Johnson. Maddie Poppe chọn God Only Knows của The Beach Boys.

Từ trái sang: Maddie Poppe, Caleb Lee Hutchinson, Gabby Barrett - top 3 American Idol 2018. Ảnh: ABC.

Giám khảo đánh giá Maddie Poppe có lựa chọn bài hát thông minh nhất. Ca khúc God Only Knows giúp cô khoe giọng hát nội lực, trên nền nhạc piano nhẹ nhàng. Giám khảo Lionel Richie kêu gọi khán giả bình chọn cho Maddie Poppe.

* "God Only Knows" của Maddie Poppe

American Idol 2018 công bố Top 3

Sau phần thi, ba thí sinh nhận nhiều bình chọn nhất đi tiếp vào vòng sau, gồm Caleb Lee Hutchinson, Gabby Barrett và Maddie Poppe. Top 3 sẽ tiếp tục trình diễn vào tuần tới để giành phiếu bình chọn từ khán giả.

American Idol 2018 khởi động từ ngày 11/3. Đây là mùa thứ 16 của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nước Mỹ. Năm nay, Ryan Seacrest tiếp tục dẫn chương trình, giám khảo là Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie.

Minh Anh