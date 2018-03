Ái Phương bị chê hát yếu, giọng mờ

Ái Phương diện váy cut-out dự sự kiện

Tập hai game show Sao đại chiến phát sóng tối 24/11. Ca sĩ Ái Phương thử sức với ca khúc Túy âm (sáng tác: Trần Hải Yến). Ca khúc được phối lại theo phong cách World Music - chủ đề của đêm thi - bởi nhạc sĩ Đỗ Hiếu, người cùng đội với Ái Phương.

Ái Phương bị chê hát live yếu, giọng mờ trong game show Tiết mục trở thành tâm điểm tranh cãi trong đêm thi. Dương Cầm cho biết anh thích bản phối của Đỗ Hiếu nhưng đánh giá thấp phần biểu diễn của Ái Phương. Anh gọi cô là "một vũ công đang hát" chứ chưa thể hiện được chất giọng chắc giọng chắc khỏe. Ái Phương giải thích có thể đứng yên để hát cho trau chuốt hơn. Tuy nhiên, cô vẫn muốn kết hợp với vũ đạo để có phần trình diễn mới mẻ.

Đỗ Hiếu lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp. Anh cho rằng bài hát cần tạo được âm hưởng dịu dàng, do đó giọng hát của Ái Phương đủ mềm mỏng, êm đềm để khiến người nghe thư thái. "Mỗi nghệ sĩ có thể chọn cho mình cách trình diễn với đối tượng khán giả khác nhau. Phương đã nói với tôi cô ấy muốn đi theo hình tượng ca sĩ giải trí có chuyên môn. Tôi nghĩ Phương đang làm tốt", Đỗ Hiếu nói.

Sau hai đêm thi, ca sĩ Vũ Thảo My và nhạc sĩ Phạm Hải Âu phải rời game show vì đạt số điểm thấp nhất. Sao đại chiến là cuộc thi giữa tám cặp ca - nhạc sĩ: Ái Phương - Đỗ Hiếu, Dương Cầm - Dương Hoàng Yến, Hà Lê - Phúc Bồ, Trong Hiếu - SlimV, Hoàng Tôn - Rhymastic, Miu Lê - Only C, MTV - Nguyễn Dân, Vũ Thảo My - Phạm Hải Âu. Điểm số do các khán giả trường quay quyết định.

Tam Kỳ