Ảo thuật gia gốc Singapore thắng America's Got Talent 2018

Ngày 19/9, ban tổ chức America's Got Talent 2018 công bố kết quả của đêm thi chung kết trước đó. Shin Lim vượt qua bốn đối thủ gồm nhóm nhảy Zurcaroh (giải nhì), nghệ sĩ violin Brian King Joseph (về thứ ba), cây hài Samuel J. Comroe (vị trí thứ tư), giọng ca của ông bố Michael Ketterer (đứng thứ năm).

Ảo thuật gốc Singapore thắng America's Got Talent 2018 Khoảnh khắc chiến thắng của Shin Lim.

Shin Lim chiến thắng nhờ lượng bình chọn của khán giả Mỹ cho tiết mục ảo thuật ở đêm thi ngày 18/9. Trong đó, anh biểu diễn với những cây bài và được đánh giá có bàn tay ma thuật. Anh chia sẻ với People: "Khi người ta nói với một đứa trẻ 16 tuổi luôn ngượng ngùng rằng một ngày cậu sẽ được biểu diễn ở nhà hát Dolby, trong chương trình America's Got Talent, tôi chẳng tin họ. Được biểu diễn ở đây có ý nghĩa to lớn với tôi".

Phần thi chung kết của Shin Lim Phần thi chung kết của Shin Lim.

Ảo thuật gia 26 tuổi có bố mẹ người Singapore, sinh ra ở Canada và mới chuyển qua Massachusetts, Mỹ sống. Shin Lim theo học piano từ năm chín tuổi. Ảo thuật là sở thích riêng nên anh tự học. Tuy nhiên, Shin phát hiện mắc hội chứng ống cổ tay (CTS) - dây thần kinh trung tuyến ở ống cổ tay bị chèn ép - vào năm 20 tuổi và buộc phải bỏ việc chơi đàn, rời Đại học âm nhạc Lee ở Tennessee.

Chàng trai tự học hầu hết kỹ năng ảo thuật thông qua Youtube. Năm 2015 và 2017, Shin hai lần biểu diễn trong chương trình thi ảo thuật Penn & Teller: Fool Us. Anh nhận được hợp đồng biểu diễn tại nước ngoài như Australia, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hong Kong, Malaysia... Sau America's Got Talent, Shin Lim có kế hoạch biểu diễn cùng nhóm The Illusionists.

Shin Lim (26 tuổi) nhận phần thưởng 1 triệu USD và sẽ biểu diễn tại Nhà hát Paris ở Las Vegas từ ngày 2 tới 4/11.Ảnh: NBC.

America's Got Talent 2018 khởi động từ ngày 29/5 với sự tham gia của các giám khảo Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum và Simon Cowell. Siêu mẫu Tyra Banks dẫn chương trình. Vòng loại kết thúc ngày 11/7. Vòng giám khảo lựa chọn kéo dài từ ngày 17/7 tới 7/8. Vòng tứ kết kéo dài từ ngày 14 tới 29/8, tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles. Mỗi tuần thi, khán giả bình chọn cho bảy thí sinh đi tiếp vào bán kết. Hai đêm bán kết được tổ chức vào ngày 4 và 11/9. Sau đêm thi chung kết, ban tổ chức công bố kết quả vào ngày 19/9.

Minh Anh