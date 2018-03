9 MV xuất sắc của cuộc thi âm nhạc MMC

"MobiFone - MMC 2016" là cuộc thi âm nhạc trực tuyến có quy mô lớn dành cho các bạn trẻ toàn quốc, được tài trợ bởi Tổng công ty Viễn thông MobiFone với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,3 tỷ đồng. Để dành lời cám ơn tới khán giả theo dõi MMC 2016, MobiFone triển khai chường trình khuyến mãi "Đồng hành cùng MMC hấp dẫn". Chỉ cần soạn "AN" gửi 9595, bạn sẽ có cơ hội nhận được thẻ nạp MobiFone trị giá 100.000 đồng. Mỗi tuần, một khán giả may mắn sẽ nhận được giải thưởng tuần trị giá 10 triệu đồng. Đặc biệt, một giải thưởng chung cuộc trị giá 200 triệu đồng sẽ được trao cho một khán giả may mắn nhất.

Thuê bao gia hạn gói cước lần đầu tiên sẽ nhận được chương trình khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp không giới hạn mệnh giá, số lần nạp trong ngày gia hạn gói cước. Thuê bao gia hạn lần thứ hai sẽ nhận được 10.000 đồng vào tài khoản khuyến mãi. Khán giả hâm mộ chương trình sẽ có cơ hội tham gia bữa tiệc âm nhạc cùng MMC và nhận vé tại đây.