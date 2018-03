10 tiết mục xuất sắc của vòng Giấu mặt The Voice Mỹ

1. Trevin Hunte (đội CeeLo Green)

Lớn lên trong một gia đình nghèo ở khu ổ chuột ngoại ô New York, chàng trai da màu 18 tuổi Trevin Hunte tìm thấy niềm đam mê âm nhạc giữa khung cảnh đổ nát, hoang tàn nơi sinh sống. Anh đến với The Voice bằng ca khúc Listen () với mong muốn qua ca khúc này, tất cả khán giả có thể “nghe” thấy đam mê âm nhạc cháy bỏng trong trái tim mình.

Giọng hát chất chứa bao nỗi niềm, đặc biệt ở những nốt cao trong câu hát “My own”, Trevin còn khiến bao khán giả phải nổi da gà. Anh về đội CeeLo Green và là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất của ngôi quán quân mùa này.

2. Bryan Keith (đội Adam Levine)

Chàng trai có vẻ ngoài bụi bặm Bryan Keith.

Xuất hiện trong tập đầu tiên, chàng trai 22 tuổi đến từ New York là thí sinh đầu tiên được cả bốn huấn luyện viên nhấn chuông xoay ghế lại. Bryan phô diễn chất giọng khỏe và đầy kỹ thuật khi thể hiện ca khúc It Will Rain () của danh ca Bruno Mars.