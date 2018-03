10 điểm sáng của vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2013

Những màn đấu khẩu gây cười tại Giọng hát Việt

Vũ Thảo My

Chọn hát ca khúc âm hưởng rock-and-roll You and I, Thảo My khiến mọi người ngạc nhiên bởi giọng hát rất trưởng thành và tràn đầy cảm xúc dù mới 16 tuổi. Đàm Vĩnh Hưng ví giọng hát của Thảo My "như một viên kim cương đẹp nhất, sạch nhất, to nhất" mà anh thấy được.

Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng và Quốc Trung không chịu ngồi yên trên "ghế nóng" mà chạy lên sân khấu để thuyết phục nữ thí sinh về đội của mình. Cuối cùng, nữ thí sinh chọn Mr. Đàm trong sự tiếc nuối của các HLV còn lại. ( xem video )

Nguyễn Thị Khánh Ly

Trình diễn ca khúc bất hủ I will always love you của nữ danh ca Whitney Houston, giọng ca 17 tuổi Khánh Ly đã truyền cảm xúc cho ban giám khảo, khiến 3 huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Mỹ Linh cùng bấm nút quay lại.

Sau khi suy nghĩ, Khánh Ly quyết định về đội của ca sĩ Hồng Nhung. ( xem video

Vũ Cát Tường

Trong tập 4 vòng Giấu mặt, Vũ Cát Tường tạo được sự chú ý của khán giả lẫn truyền thông khi trình bày ca khúc Đông do chính cô sáng tác. Ca khúc này được Trúc Nhân thể hiện ở liveshow 9 năm ngoái. Cô có giọng hát lạ và cá tính. Những nốt trầm đến cao, những đoạn gằn giọng đến luyến láy được cô thể hiện riêng biệt, không giống ai. Lối hát của nữ sinh viên Đại học Quốc tế TP HCM cũng làm chủ được tiết tấu. Chính cái tôi nghệ sĩ khác biệt này đã giúp cô chinh phục cả 4 vị giám khảo và khán giả.

Vũ Cát Tường khiến diva Hồng Nhung phải thốt lên rằng: “Chúng tôi thấy em là người nghệ sĩ, em là Cát Tường, không lẫn lộn với ai cả”. Dù vậy, cô chọn Mr. Đàm làm người dìu dắt tại Giọng hát Việt mùa thứ hai. (xem video)

Hoàng Tôn

Nguyễn Hoàng Tôn khiến khán giả cuồng nhiệt trong ca khúc Em không quay về do anh sáng tác. Cách xử lý thông minh, tinh tế của chàng nhạc sĩ khiến 4 huấn luyện viên đồng loạt quay ghế lại.

Ngoài khả năng sáng tác, Hoàng Tôn còn sở hữu giọng hát lạ, phong cách tự tin nên phần biểu diễn của anh dễ dàng nhận được tình cảm của ban giám khảo và khán giả. Bốn giám khảo đã tranh cãi rất quyết liệt để giành Hoàng Tôn, và Mỹ Linh là người chiến thắng. (xem video)

Xuân Lân

Với ca khúc Use somebody, Nguyễn Xuân Lân - thí sinh từng xuất hiện trong chương trình Vietnam's Got Talent năm ngoái khiến cả 4 huấn luyện viên "phát cuồng".

Hồng Nhung không giấu niềm xúc động khi chạy lên ôm chầm lấy Xuân Lân và liên tục nói cảm ơn anh chàng này đã về với đội mình. Hồng Nhung cũng hứa hẹn sẽ đưa "át chủ bài" của đội lọt vào top 3 của chương trình năm nay. (xem video)

Âu Bảo Ngân

Âu Bảo Ngân là thí sinh chất giọng cao vút đặc biệt. Ngay khi vừa nghe thí sinh này hát vài câu, Mỹ Linh đã bấm nút chọn và sau đó đến lượt Hồng Nhung. Diva "Tóc ngắn" bày tỏ sự thán phục trước giọng hát tuyệt vời của Bảo Ngân khi hát được những nốt cao mà đến chị cũng phải "ngán".

Hồng Nhung và Mỹ Linh đã giành nhau quyết liệt để sở hữu Bảo Ngân. Cuối cùng, Bảo Ngân chọn "cô Bống" vì tâm đắc với cách đề cao vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp bên trong của nữ ca sĩ. (xem video)

Nguyễn Song Tú

Song Tú gây ấn tượng với chất giọng sáng khi trình bày Nothing compare to you ở tập cuối vòng Giấu mặt. Cách cô đặt cảm xúc vào bài hát khiến Hồng Nhung thích thú khi nhớ lại năm 19 tuổi đi thi hát. Diva cũng đã chọn bài này để khoe giọng. Ngoài giọng hát, bà mẹ đơn thân của cậu con trai hơn 1 tuổi còn có một động lực lớn khi biến ca hát thành món quà tặng cho con. Từ đời sống, cô đã hát như kể lại câu chuyện của bản thân và dễ dàng chiếm được cảm xúc của người hát.

Song Tú được Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung và Quốc Trung nhấn nút chọn. Cuối cùng, cô chọn về đội của Mr. Đàm. (xem video)

Hà Linh

Từng gây ấn tượng tại Sao Mai điểm hẹn, Hà Linh tiếp tục tranh tài ở Giọng hát Việt 2013. Cô chọn ca khúc Em vẫn muốn yêu anh để thể hiện kỹ thuật điêu luyện. Nhờ lợi thế này, Hà Linh đã về đội Mr. Đàm và được cho là một trong những thí sinh đáng gờm cho mùa thi năm nay. (xem video)

Dương Hoàng Yến

Với ca khúc Adagio nổi tiếng của danh ca Lara Fabian, nữ thí sinh từng dự thi Sao Mai Điểm hẹn khiến cho ba giám khảo Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Trung phải đứng dậy tỏ sự thán phục. Họ nổi gai ốc khi cô thể hiện đoạn cao trào về cuối của bài hát mà theo Mr. Đàm là chất giọng "đỉnh, đỉnh, đỉnh" của cuộc thi và “không tìm ra một khiếm khuyết nào” theo nhận xét của Mỹ Linh.

Nguyễn Ngọc Trâm