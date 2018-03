Việt Nam lần đầu có đại diện tham dự Arab Fashion Week

Arab Fashion Week (AFW) 2017 diễn ra từ ngày 15-19/11 tại City Walk - khu phức hợp dịch vụ và giải trí mệnh danh là "city in city" bởi sự hào nhoáng, đẳng cấp ở Dubai.

Khu phức hợp dịch vụ và giải trí City Walk, nơi tổ chức Arab Fashion Week lần thứ năm.

Phương My là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên và duy nhất được đơn vị này gửi lời mời tham gia. Trước lời mời này, Phương My cho biết cô cảm thấy vô cùng vinh dự. Cô tiết lộ sẽ đầu tư một bộ sưu tập dành riêng cho sự kiện. Đây cũng là lý do Phương My lỡ hẹn tại Vietnam International Fashion Week nhằm tập trung cho buổi giới thiệu sắp tới tại Dubai.

Nhà thiết kế Phương My liên tiếp nhận lời mời trình diễn ở nhiều show quốc tế khác nhau.

Phương My được công chúng yêu thời trang nhớ đến với phong cách thiết kế nữ tính, thanh lịch. Cô từng nhiều lần được mời đến tham dự các sự kiện thời trang quốc tế khác nhau như Singapore, Australia, Nhật Bản,.. Thương hiệu thời trang của cô từng được đăng tải trên tạp chí Club của Venezuela, Vogue phiên bản Italy và Anh.

Đến với AFW, Phương My hứa hẹn được trình làng các mẫu thiết kế vừa hòa nhịp xu hướng quốc tế, vừa thể hiện tinh thần Á Đông. Show diễn của Phương My dự kiến diễn ra vào lúc 19h30 (giờ Việt Nam) ngày 17/11.

Thiết kế thuộc bộ sưu tập "Điêu khắc" của Phương My dành cho mùa Thu - Đông 2017.

AFW là một trong những tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới, bên cạnh New York Fashion Week, London Fashion Week, Milan Fashion Week và Paris Fashion Week. Mỗi năm, AFW tổ chức hai lần vào tháng 4 để giới thiệu dòng thời trang resort và tháng 11 cho mùa Thu - Đông. AFW lần đầu giới thiệu các bộ sưu tập mang phong cách ready-couture, kết hợp giữa ready-to-wear (thời trang ứng dụng) và haute couture (thời trang cao cấp).

Sự kiện này tổ chức khép kín với khách mời đa phần là hoàng gia Dubai, các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, phóng viên của những tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue và một số đại diện truyền thông của Dubai và Trung Đông. Đơn vị tổ chức AFW là tổ chức phi lợi nhuận Arab Fashion Council (AFC) thành lập năm 2014 tại London. Đây cũng là đơn vị đồng tổ chức New York Fashion Week và London Fashion Week.

Tuấn Nhu