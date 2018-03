Tạo dấu ấn cá nhân với dịch vụ may đo 'Boss Made to Measure'

Hugo Boss là thương hiệu thời trang cao cấp, có hơn 90 năm hoạt động trong ngành may và hơn 60 năm kinh nghiệm cho ra đời những bộ comple may sẵn lịch lãm, chuẩn mực cho phái mạnh.

"Made to Measure" là dịch vụ may đo cá nhân cao cấp của Hugo Boss, được giới thiệu vào năm 2011. Sự tinh thông truyền thống của "Boss" cùng tính cá nhân hóa cao biến mỗi sản phẩm "Made to Measure" trở thành tác phẩm độc đáo, giúp các quý ông hướng tới những giá trị riêng mà đồ may sẵn khó làm được.

"Made to Measure" cho phép nam giới điều chỉnh từng chi tiết trang phục để hợp với số đo, phong cách và sở thích cá nhân: từ kiểu dáng, chất liệu, cúc áo đến chữ ký trên comple, áo sơ mi, chiếc áo choàng hay những phụ kiện như cà vạt, nơ cài cổ, khăn cài túi hay khuy măng séc... Từng chi tiết trang phục được dựng và hoàn thiện theo số đo chính xác của mỗi cá nhân ngay tại trụ sở chính của Hugo Boss ở Metzigen (Đức) - nơi nghệ thuật thủ công điêu luyện kết hợp với công nghệ hiện đại của thế giới.

Comple - chăm chút từng chi tiết

Thoải mái trong mọi cử động là cảm nhận đầu tiên mà bộ comple "Made to Measure" mang lại cho các quý ông. Sau bước chọn phom dáng, phái mạnh bắt đầu chọn vải từ hàng trăm mẫu cao cấp đến từ các hãng dệt Italy nổi danh. Bộ suit được chăm chút kỹ theo 60 số đo cá nhân từ đầu tới chân và được dựng lên chính xác từ 180 mảnh ghép khác nhau.

Ghi dấu ấn cá nhân bằng cách thêu chữ ký lên mặt trong áo và quần của bộ comple "Boss Made to Measure".

Chất liệu vải nhẹ cùng lớp lót ngực bằng lông ngựa hoặc lông lạc đà co giãn tạo sự cân bằng giữa cấu trúc trang phục và cảm giác thoải mái cho chiếc áo. Quần được cắt may để đạt độ vừa vặn và phong cách.

Khuy áo có màu sắc trang nhã và chất liệu cao cấp hài hòa với chất liệu vải của bộ suit. Cổ tay áo cài khuy hoàn chỉnh thể hiện mức độ cao nhất của nghệ thuật cắt may, trong khi lớp lót cổ áo bằng vải lanh và cashmere Ireland được khâu thủ công để mang lại phom dáng chuẩn. Cánh mày râu có thể ghi dấu ấn cá nhân bằng cách thêu chữ ký vào mặt trong của áo và quần.

Sơ mi - sự thanh lịch, tinh tế

Để có được chiếc áo sơ mi ưng ý cho bộ comple "Made to Measure", đầu tiên, bạn có thể chọn các loại vải cotton cao cấp được sản xuất bởi hãng dệt danh tiếng. Vải poplin tinh tế, vải twill không lỗi mốt hay vải họa tiết xương cá thanh lịch... đều có sẵn cho bạn chọn.

Bước tiếp theo là chọn phom dáng, tiếp đến là kiểu cổ áo và măng séc tay áo phù hợp. Nghệ thuật may mặc lành nghề của Boss sẽ đảm bảo từng chi tiết của chiếc áo sơ mi được kết hợp hài hòa để cho ra trang phục tinh tế.

Mỗi chiếc áo sơ mi sẽ trở nên hoàn chỉnh với cúc áo vỏ ngọc trai và cúc măng sét bọc lụa. Cuối cùng, thêm vào đó dấu ấn cá nhân với chữ cái viết tắt tên của bạn được thêu lên cổ tay và thân trước của sơ mi.

Ngay cả cổ áo hay khuy áo sơ mi cũng có nhiều loại cho bạn lựa chọn.

Phụ kiện - những chi tiết không thể thiếu

Bạn có thể hoàn chỉnh vẻ ngoài bằng chiếc cà vạt gập năm nếp (5-fold tie) và chiếc khăn cài áo cùng tông. Được làm từ lụa cao cấp của Italy, mỗi chiếc cà vạt được khâu tay bằng sợi len nguyên chất và có thể tùy chọn độ dài cũng như độ rộng.

Đặc biệt, cà vạt được khâu lót trùng với vải áo sơ mi. Loại vải này có thể dùng làm khăn gập túi áo thay cho lụa. Bạn cũng có thể thêu các chữ cái viết tắt tên mình lên cả hai phụ kiện này.

Với niềm đam mê, các nghệ nhân may đo tại Hugo Boss đã tạo nên các phụ kiện độc đáo.

Ngay cả khuy áo cũng được chăm chút tỉ mỉ với nhiều chất liệu cao cấp, từ khuy bằng vỏ ngọc trai, hạt tagua màu trắng ngà voi đến sừng trâu. Bạn có thể lựa chọn những chiếc khuy thủy tinh để làm tăng thêm vẻ tao nhã cho chiếc áo sơ mi tiệc tối.

Hugo Boss lần đầu đưa dịch vụ này tới Việt Nam vào tháng 9 và dành riêng cho 12 khách hàng. Chuyên gia "Made to Measure" người Italy sẽ tới Việt Nam, gặp và tư vấn cho từng quý ông trong không gian riêng tư, sang trọng và ấm cúng để cùng bạn thiết kế trang phục ưng ý.

Để khám phá dịch vụ may đo cao cấp "Boss Made to Measure" và sắp xếp cuộc hẹn riêng với chuyên gia người Italy, liên hệ cửa hàng Hugo Boss tại: Hà Nội: 60 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Điện thoại: 024.39378131 TP HCM: Union Square, 116 Nguyễn Huệ, quận 1. Điện thoại: 028.38234062

(Nguồn: Hugo Boss)