Võ Cảnh diện 'cây' hàng hiệu ở sân bay

Võ Cảnh chuẩn bị dự Tuần thời trang Milan / Angela Phương Trinh diễn cảnh hẹn hò 'trai hư' Võ Cảnh

Tối 15/6, siêu mẫu, diễn viên Võ Cảnh lên đường đến Italy dự Milan Fashion Week. Tuần lễ thời trang kéo dài từ ngày 15 đến 18/6.

Nam diễn viên Sứ mệnh trái tim thu hút sự chú ý khi diện cả bộ hàng hiệu. Trong đó, áo khoác da màu đen của nhà Saint Laurent có giá gần 4.400 USD (100 triệu đồng). Võ Cảnh kết hợp nó với quần jeans, áo thun của Dsquared2, giày da bóng thuộc bộ sưu tập mới nhất của Dior và túi xách du lịch của Louis Vuitton. Ở Tuần lễ thời trang nam Milan Xuân Hè 2019, Võ Cảnh sẽ có dịp gặp gỡ, giao lưu với Dean và Dan Caten - cặp anh em sinh đôi chèo lái nhà mốt Dsquared2.

Người mẫu, diễn viên Võ Cảnh.

Trước đó, Võ Cảnh gặp một chút trục trặc về visa nên lên đường chậm hơn một ngày so với kế hoạch. Hiện anh rất vui, háo hức với chuyến đi. "Tôi tin sẽ có những trải nghiệm mới cũng như học hỏi thêm được nhiều điều khi đến Milan - một trong những kinh đô thời trang lớn và quyền lực nhất thế giới", anh nói.

Võ Cảnh sinh năm 1991 ở Bình Định, cao 1,86 m. Anh từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Siêu mẫu triển vọng tại Asia New Star Model 2014, Gương mặt đẹp tại Asian New Star Model 2014, Ngôi sao Người mẫu châu Á do Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc bình chọn năm 2015. Năm 2016, anh thử sức ở lĩnh vực điện ảnh qua vai nam chính Hoàng Bách trong phim Sứ mệnh trái tim của đạo diễn Đức Thịnh.

Dưới sự tư vấn của hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương, Võ Cảnh đang có bước "lột xác" về phong cách thời trang. Các trang phục anh diện luôn toát lên vẻ lĩnh lãm, sang trọng. Người mẫu chuộng các món đồ cơ bản của Gucci, Givenchy, Louis Vuitton, Dior, Dsquared2, Dolce & Gabbana, Raymond Weil...

Ý Ly