Taylor Swift trắng muốt trên thảm đỏ

Nữ ca sĩ "You Belong With Me" hoàn thiện dung nhan với hoa tai màu ngọc lam. Công chúa nhạc đồng quê ngọt ngào, gợi cảm trong chiếc váy xẻ sâu và lộ một phần vòng một nhưng không giấu được nét buồn trên mặt. Taylor vừa chia tay bạn trai - nam ca sĩ Harry Styles - sau hai tháng hẹn hò chóng vánh. Nữ ca sĩ giành tới 3 giải thưởng tại People's Choice Awards năm nay.