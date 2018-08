Tạo hình thư ký của 'Người đẹp dao kéo' Park Min Young

Hình ảnh của Park Min Young trong phim được làm mới ở các phân đoạn đi tiệc, đi chơi hay hẹn hò. Trong trailer tập 5, Park Min Young xuất hiện với thiết kế in hoa của thương hiệu Not Your Rose, có giá có giá 378 nghìn won (khoảng 7,7 triệu đồng). Túi của hãng Joy Gryson cũng có giá tương đương.