Nguyễn Đức Cường tình tứ với hot girl Vũ Hạnh Nguyên

Ngày 9/6, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên (trái) và nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường có mặt trong một sự kiện. Gần đây, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các chương trình. Vũ Hạnh Nguyên là một hot girl Hà Thành. Cô sinh năm 1989, từng tham gia lĩnh vực ca hát với các ca khúc "Nobody" cover của nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, "The boy so hot" tự sáng tác và "Nevermore" kết hợp cùng Hoàng Touliver.