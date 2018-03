Kiểu tóc đẹp và chưa đẹp của Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân giản dị dự tiệc / Ngô Thanh Vân gợi cảm với váy ren

Tóc dài thẳng

Điểm cộng: Ngô Thanh Vân xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 với mái tóc thẳng trẻ trung. Với mái tóc buộc cao gọn hở cả vầng trán, cô gái 20 tuổi Ngô Thanh Vân hồi đó trông trẻ trung năng động hơn bao giờ hết. Mái tóc phản ánh đúng tuổi và tạo vẻ gọn gàng và thanh thoát cho chủ nhân.

Điểm trừ: Nhưng cũng có khi, mái tóc thẳng trẻ trung ấy được cắt tỉa quá cao, xơ xác hay được thêm những chiếc băng đô không phù hợp về cả màu sắc lẫn kiểu dáng.

Cách thay đổi của Ngô Thanh Vân: Vẫn mái tóc thẳng ấy, để phù hợp với độ chín chắn của lứa tuổi, đả nữ không nuôi tóc quá dài và ép quá thẳng nữa. Cô uốn cong nhẹ ở đuôi tóc, chải ngôi giữa hoặc bên, thả xõa bồng bềnh bám vào khuôn mặt để che bớt đi khuôn mặt góc cạnh và có phần hơi xương xẩu của mình. Lúc này, Ngô Thanh Vân xuất hiện với diện mạo mới thật dịu dàng, nữ tính.

Tóc ngắn

Đả nữ trung thành nhất với các kiểu tóc ngắn bởi mặc dù là người mẫu, cô vẫn muốn mình trông cao ráo hơn. Những mái tóc ngắn luôn đánh lừa cảm giác người đối diện, giúp chủ nhân của chúng tôn được chiều cao đáng kể.

Điểm cộng: Ngô Thanh Vân hoàn toàn chinh phục người đối diện khi để đầu bob dài hay Vic ngắn (hai kiểu tóc thẳng, ngắn chưa đến vai, đuôi tóc cong và ôm sát mặt). Chúng giúp ngôi sao của bộ phim Bẫy rồng vừa dịu dàng, nữ tính lại vẫn trẻ trung và năng động. Những khi cần làm mới mình, cô nhuộm màu tóc nâu vàng tây làm sáng da, hay dập sóng làm xoăn gợn trên tóc, cá tính hơn là bới cao, chải hết tóc về phía trán và đánh rối. Mỗi sự thay đổi luôn khiến nữ hoàng khiêu vũ mới lạ và hấp dẫn hơn.

Điểm trừ: Việc cắt tóc quá ngắn, gáy quá cao hay vuốt tóc quá… dị khiến Ngô Thanh Vân trông đàn ông hơn. Điểm trừ nặng nhất là khi cô nàng làm tóc xoăn quá ngắn, xoăn quá nhiều và lọn nhỏ, để tóc xù mì, tóc dập sóng với mái bằng ngố hay xoăn lọn to nhưng kẹp mái quá sát khiến khuôn mặt to, đặc biệt là kiểu tóc xoăn nhẹ gợn sóng kiểu cổ điển… chúng làm Vân trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Tóc búi hoặc vấn cao

Điểm cộng: Muốn khuôn mặt thanh thoát và lộ ra từng đường nét lại tôn thêm được chiều cao lý tưởng, đả nữ của nền điện ảnh Việt thường xuyên để kiểu tóc này mỗi khi diện đầm liền. Làn da mịn màng không tì vết cùng bờ môi quyến rũ của Ngô Thanh Vân cũng được dịp khoe bày ra hết và thu hút ánh nhìn người đối diện nhờ kiểu tóc này. Thỉnh thoảng để khác biệt hơn, Vân vấn tóc cao thẳng đỉnh đầu và đánh rối ở phần trên, kiểu tóc này hoàn toàn phù hợp với các trang phục bó tối màu và cá tính.

Điểm trừ: Đôi khi nữ hoàng khiêu vũ lại búi hay vấn tóc đằng sau quá thấp khiến cô trông “dừ” hơn rất nhiều, những lọn tóc xoăn đằng trước rơi ra khi chải ngôi giữa hay không để ngôi càng khiến Ngô Thanh Vân giống một phụ nữ trung niên.

Tóc xoăn dài

Điểm cộng: Ngô Thanh Vân xuất hiện quyến rũ nhất khi cô để tóc dài và uốn xoăn lọn vừa phải. Vừa phù hợp với lứa tuổi, vừa thu hút đến kinh ngạc. Chẻ đầu ngôi bên, thêm highlight sáng màu hoặc để màu đen vừa phải, nét thanh lịch, trang nhã của người đẹp được phát huy tối đa.

Điểm trừ: Những lọn tóc xoăn dài quá rời rạc, tóc quá bồng ở phía trên, để tóc quá dài (quá eo) hay chẻ đầu ngôi giữa trông thật cứng nhắc là những lỗi khiến người đẹp 33 tuổi bị mất điểm trong mắt công chúng.

Tiểu Anh