Gu mặc của nữ diễn viên 47 tuổi giàu có bậc nhất Philippines

Aquino được mệnh danh là "Nữ hoàng talk show", ghi dấu ấn với nhiều chương trình: Today With Kris, Game KNB, The Buzz, Kris TV, Tonight With Boy Abunda. Theo Forbes, cô ở vị trí thứ bảy trong nhóm "Những người giàu nhất giới giải trí Philippines" 2017.